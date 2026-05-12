Mao, escenario torneo internacional de boxeo élite

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Apartir de este miércoles y hasta el próximo viernes, la ciudad de Mao, provincia Valverde, será el escenario de un torneo internacional de boxeo élite.

La justa, que reunirá púgiles de cinco países, se celebrará en la cancha Enriquillo de esta ciudad.

Se trata de la VI edición de la Copa Internacional de Boxeo Regil Ventura.

Los detalles del evento fueron ofrecidos en rueda de prensa efectuada en el salón James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación, la cual fue encabezada por la gobernadora de Valverde, Marta Collado, quien preside el Comité Organizador, así como por Rubén García, presidente de la Federación Dominicana de Boxeo.

El evento ha sido diseñado con la participación de cuatro países invitados e igual cantidad de seleccionados de República Dominicana.

La señora Collado expuso que República Dominicana estará representada por su preselección nacional, el Distrito Nacional, las Regiones Norte y Sur, así como por los anfitriones de Mao, Valverde. Entre los países que enviaron sus boxeadores se encuentran El Salvador, Trinidad & Tobago y Honduras.