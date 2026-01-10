Marte seguirá en Arizona para la próxima campaña

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ketel Marte no será cambiado y seguirá con los Diamondbacks esta próxima temporada, confirmó una fuente ayer viernes.

Ken Rosenthal de The Athletic fue el primero en informar que Arizona había decidido dejar de escuchar ofertas por Marte, después de que el gerente general Mike Hazen dijera hace un poco más de una semana que no iba a dejar que la situación se prolongara mucho más.

El equipo no ha confirmado la noticia.

Marte ha sido uno de los mejores jugadores de Grandes Ligas en las últimas seis temporadas, siendo convocado a tres Juegos de Estrellas, incluyendo ser elegido como titular de la Liga Nacional en la segunda base en los últimos dos Clásicos de Media Temporada mientras ganaba dos Bates de Plata y acumulaba un WAR de 27.8 y una línea de bateo de .289/.363/.510 durante ese período.

Marte, de 32 años, terminó cuarto en la votación para Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en el 2019, tercero en el 2024 y 22º la campaña pasada.

Buscando reforzar su cuerpo monticular y al mismo tiempo reducir la nómina récord de US$195 millones del Día Inaugural del año pasado, los Diamondbacks decidieron escuchar ofertas por Marte este invierno.

Marte era atractivo para los equipos no sólo por su rendimiento en el terreno, sino también por su contrato.