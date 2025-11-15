Mauricio y San Carlos van hoy por dominio de la final

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Los equipos de San Carlos y Mauricio Báez, que vienen librando la Serie Final del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito, saldrán esta noche a las 7:00 pm a celebrar el tercer partido de la contienda.

El ganador del choque de hoy, pasará a dominar la final 2-1, ya que con la victoria el pasado jueves de Mauricio Báez sobre San Carlos, se igualó a uno por bando.

El choque de esta noche será vital, ya que mañana domingo se jugará el cuarto juego. La serie final está pautada al mejor de un 7-4.

El TBS Distrito 2025 es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el coronel (PN) Diego Pesqueira, y el Comité Organizador lo encabeza José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia.

El torneo de este año está dedicado al Inmortal del Deporte Dominicano Evaristo Pérez, ex miembro de la selección nacional de baloncesto y exjugador de la escuadra de San Carlos.

Juego de mañana domingo será desde las 5:00 de la tarde. La información la suministró el Comisionado del TBS Distrito 2005, profesor Nelson Ramírez. .