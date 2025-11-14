MB reacciona y vence 88-77 a SC y empata final basket

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

Contando con una excelente actuación del reservista, Luis Feliz, quien salió de la banca para anotar 17 puntos para conducir junto a sus compañeros a un triunfo 88 por-77 sobre el club San Carlos para igualar la serie final a uno por bando.

Hoy viernes será día libre y el tercer partido se celebrará mañana sábado a las siete de la noche en el Palacio de Voleibol “Ricardo- Gioriber- Arias.

La cuartera de Mauricio Báez, que cargó con el peso ofensivo fueron Richard Bautista con 20 puntos, Gerardo Suero con 19, LuisFeliz con 17 y Juan Miguel Suero con 16.

Por San Carlos, Juan Guerrero fue el mejor con 21 y 11 rebotes, Eddy Polanco 12 y Tyran De Latibeaudiere con 10 en una pobre noche. El partido se tornó bien reñido a partir del tercer período cuando ambos clubes intercambiaron el dominío de la pizarra.

Quedando dos minutos para terminar el mismo, el refuerzo Tray se calentó y logró cinco puntos consecutivos para poner arriba a San Carlos 55-51. Un lance de tres de Richard Bautista acercó a su club 55-54. El novato Kevin Montero logró un lance de tres y puso a San Carlos arriba 69-57.

En el cuarto tiempo, vino la reacción de Mauricio Báez con un juego alegre de Bautista, Luis Feliz, y los hermanos Suero, y pusieron la pizarra 68-62.