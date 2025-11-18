Melina Días, campeona nacional de Red Bull Tetris, revela su preparación para Dubái

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana ya tiene representante para la final internacional de Red Bull Tetris: Melina Días, campeona nacional, madre, atleta digital y la única mujer entre los ocho finalistas que disputaron el título este 2025. Tras imponerse entre más de 1,500 participantes, Días está lista para llevar la bandera tricolor a Dubái, al tiempo que hace un llamado de alto impacto: los padres deben integrarse al mundo gamer de sus hijos.

Durante un encuentro virtual con la prensa, la campeona compartió detalles de su proceso competitivo, su rutina de entrenamiento y la importancia de romper estigmas en torno al gaming como herramienta de crecimiento y desarrollo.

Melina, quien combina su rol como madre con la exigencia de la alta competencia, aprovechó el espacio para enviar un mensaje que resonó entre la prensa conectada:

“El gaming no es solo entretenimiento; es una plataforma para desarrollar habilidades, creatividad y concentración. El gaming también construye valores. Me encantaría ver a más padres involucrándose y viviendo la experiencia junto a sus hijos; eso genera apoyo y confianza.”

Para Días, la presencia familiar durante las jornadas de videojuegos no solo fortalece la comunicación en el hogar, sino que también brinda un acompañamiento necesario en una industria que ofrece oportunidades reales, desde competencias internacionales hasta carreras tecnológicas.

Asimismo, destacó la importancia del uso responsable de los videojuegos en jóvenes y reiteró su deseo de continuar promoviendo una cultura gamer saludable, formativa y llena de posibilidades profesionales. Incluso expresó su interés en convertirse en mentora de talentos emergentes, especialmente niñas y adolescentes que ven en los esports un camino para desarrollarse.

La clasificación de Melina fue el resultado de semanas de concentración y preparación técnica. En la final nacional de Red Bull Tetris se enfrentó a siete jugadores de élite, demostrando rapidez mental, dominio del juego y una capacidad estratégica que la posicionó como la mejor del país.

Durante la conversación con la prensa, respondió preguntas ofreciendo una mirada íntima a su experiencia competitiva:

“Cada ronda me exigió concentración absoluta. El nivel era altísimo, pero me mantuve enfocada en mi ritmo.¨

Rumbo a Dubái: una preparación intensa para representar al país

Con el título nacional asegurado, Melina Días ahora centra todos sus esfuerzos en llegar a Dubái con el rendimiento más alto posible, combinando su preparación con disciplina, estudio y acompañamiento de su equipo

Melina buscará colocar la bandera dominicana entre las más destacadas en uno de los torneos globales más exigentes del gaming contemporáneo.