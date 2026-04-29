Los Mellos Softball Club anuncia torneo nacional de softbol chata 2026 en junio

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Con el objetivo de fortalecer el crecimiento competitivo del softbol organizado y reunir a las principales ligas del país, el Los Mellos Softball Club anunció oficialmente la celebración del clásico Los Mellos 2026, evento que se disputará del 12 al 14 de junio y que promete convertirse en uno de los encuentros más importantes del calendario nacional en la categoría softbol chata.

El torneo contará con la participación de las 12 ligas mejor posicionadas en el ranking de ASADINA correspondiente al año 2025, lo que garantiza un alto nivel competitivo y la presencia de jugadores experimentados dentro del softbol amateur dominicano. La organización destacó que el certamen será totalmente gratuito, incluyendo suministro de pelotas oficiales y la transmisión de los partidos, iniciativa que busca incentivar la participación y ampliar el alcance del deporte entre las diferentes comunidades.

Según informaron los organizadores, cada conjunto competirá utilizando el mismo roster registrado en el torneo chata, permitiéndo dos sustituciones del plantel original, además de la inclusión de un jugador refuerzo perteneciente a la categoría B. Los equipos participantes solo deberán cubrir los gastos correspondientes al pago de árbitros y anotadores, medida que facilita la integración de las ligas sin generar grandes cargas económicas.

El campeón del certamen recibirá un juego completo de uniforme, junto a la copa oficial del Torneo Los Mellos 2026, reconocimiento que simboliza la excelencia deportiva y el espíritu competitivo que promueve la organización. Más allá del resultado final, el evento busca fomentar la confraternidad entre ligas, el respeto deportivo y la continuidad del desarrollo del softbol en el país.

La edición 2026 estará dedicada al destacado deportista Carlos Araujo, “El Monstruo”, figura reconocida por su aporte al crecimiento del softbol y su trayectoria dentro de la disciplina. El torneo cuenta además con el respaldo del patrocinador Apolinar Durán Brito Catering & Buffet, cuyo apoyo reafirma la importancia de la alianza entre el sector empresarial y las iniciativas deportivas comunitarias.

Con esta actividad, el Los Mellos Softball Club reafirma su compromiso con la promoción del deporte, creando espacios competitivos de calidad y consolidando un evento que aspira a convertirse en tradición dentro del softbol chata nacional.