MenaRD vence al legendario Daigo Umehara en evento principal del Evo Legends

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El dominicano Saul "MenaRD" Mena derroto en un set First to 10 (F10) de Street Fighter 6 al legendario jugador japonés Daigo Umehara en el evento principal de Evo Legends, celebrado en Tokio, Japón.

MenaRD pudo contener el arranque dominante de Umehara y conquistó el enfrentamiento con un marcador final de 10 sobre 6.

Con esta victoria, MenaRD se consolidó como el mejor jugador de SF6 del mundo y se convirtió en el primer jugador en derrotar a Daigo Umehara en un formato de First to 10 (F10) en la historia de Street Fighter.

El dominicano añadió esta victoria a su larga lista de éxitos como jugador profesional. MenaRD es 2 veces campeón del Capcom Cup (2017 y 2023), ganador defensor y consecutivo del Evo Japan (2024, 2025) y actual campeón de Evo Las Vegas (2025).

Por parte, Daigo Umehara es considerado como el jugador de Street Fighter más importante de todos los tiempos. Fue el primer jugador profesional en la historia de Japón y fue uno de los primeros jugadores en ser patrocinado por las principales marcas de esports alrededor del mundo.

Finalmente, MenaRD señaló su victoria ante Daigo como uno de sus logros más importantes de su vida.