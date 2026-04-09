Metros lanzan su apuesta 2026 para torneo de LNB

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SANTIAGO.

Los Metros de Santiago presentaron su proyecto para la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto con un mensaje de unidad, renovación y clara vocación competitiva, durante una conferencia de prensa en el salón del hotel Residence Inn by Marriott.

La actividad reunió a directivos, jugadores, técnicos, patrocinadores, invitados especiales y representantes de los medios de comunicación, en un ambiente de entusiasmo y confianza alrededor de una franquicia que volvió a subrayar su intención de pelear en los primeros planos del torneo.

La mesa principal estuvo integrada por Héctor Hernández, Rovin Rodríguez, Luis Núñez, Mícalo Bermúdez, José Clase, Juan José Perelló, César Saint-Hilaire, Carlos Iglesia y el dirigente Melvyn López.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente ejecutivo, Rovin Rodríguez, quien resaltó la importancia de este nuevo capítulo para la organización y agradeció el respaldo de los sectores que continúan creyendo en el crecimiento del equipo, como sus patrocinadores, la prensa y su fanaticada.

“Nuestro equipo está a solo siete triunfos de convertirse en la primera franquicia de la LNB con 200 victorias. Es una meta que queremos celebrar lo más pronto posible”.

La presentación formal del conjunto fue realizada por el gerente general, César Saint-Hilaire, quien definió el plantel como un grupo con “estatura, fortaleza y profundidad”, características que, a su juicio, colocan a los Metros.