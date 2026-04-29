Mexicano Perales viene a quitar invicto Freudri Franco de República Dominicana

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La promotora Shuan Boxing Promotion, junto a Biyu Promotion, presentarán una emocionante cartelera de boxeo profesional el 9 de mayo en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz, donde el prospecto dominicano Feudri Franco pondrá en juego su invicto ante el experimentado mexicano Mauro Perales.

El combate ha generado gran expectativa tras las declaraciones del boxeador azteca, quien aseguró que viene al país con un objetivo claro de arrebatarle el invicto a Franco, talcomo ya hizo en el pasado con otro peleador dominicano.

“Ya he estado en República Dominicana y sé lo que es llevarme una victoria allí. Noquié a Ángel Cruz y esta vez no será diferente. Soy un peleador que sabe lo que quiere y vengo a buscar lo mío”, expresó Perales, encendiendo aún más la rivalidad de cara al enfrentamiento.

La pelea entre Franco y Perales promete ser una auténtica guerra sobre el ring, marcada por la intensidad, el orgullo y la determinación de ambos boxeadores, quienes buscarán demostrar de qué están hechos ante el público dominicano.

Esa cartelera estará llena de acción que reunirá a destacados talentos locales e internacionales.