Miderec invertirá RD$ 317 millones en construcción de techados en clubes deportivos del DN

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), encabezado por el ministro Kelvin Cruz, dio inicio este martes a los trabajos de construcción y rehabilitación de seis techados multiusos en distintos barrios del Distrito Nacional, con una inversión de RD$ 154,753,872.17.

Esa inversión, sumada a otras obras similares iniciadas por el Ministerio de Deportes en diferentes barrios y comunidades de la capital alcanzará un monto total de 317 millones de pesos.

Con esta iniciativa, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y la creación de espacios seguros y dignos para el desarrollo de la juventud.

Las obras contemplan la construcción o renovación de los techados multiusos ubicados en Los Gladiadores, en Guachupita; H5 y Nuevo Horizonte, en Arroyo Hondo II; Óscar Santana y Varias Luces, en el Ensanche Espaillat; Club Rafael Paulino, en Cristo Rey; y Orlando Martínez, en Mata Hambre.

Cada instalación será intervenida de manera integral, incluido la mejora del área de juego, la construcción de nuevos vestidores y gradas, la instalación de una verja perimetral, techo, tableros, pizarra digital, reloj de 24 segundos, así como la implementación de un sistema eléctrico completamente renovado, entre otros elementos.

“Estamos llevando esperanza, llevando optimismo y, sobre todo, respuestas positivas a la juventud y, de manera especial, a la niñez”, dijo el ministro Cruz.

El funcionario recordó que el presidente Luis Abinader ha dispuesto la inversión de “más de 800 millones de pesos para la construcción histórica de 31 techados multiusos en el Gran Santo Domingo”.

Dijo que esas instalaciones son parte importante de esa inversión, que será para toda la comunidad. En los techados de los clubes H5 y Nuevo Horizonte, en Los Ramírez de Altos de Arroyo Hondo II, se invertirán RD$ 27,118,399.01; en el Rafael Paulino, del sector La 40, de Cristo Rey, RD$ 31,606,827.00; y en la cancha Los Gladiadores se invertirán 23,552,402.36.

También serán invertidos 21,799,243.00 en la cancha Oscar Santana; 22,645,000.00 en la cancha Varias Luces; y 28,023,000.00 en la cancha Orlando Martínez, del sector Mata Hambre.

“Esto no es solamente un espacio deportivo, un espacio donde se construye la esperanza de un mejor futuro. Es más que deporte, más que baloncesto; esto es la construcción de un pequeño centro de convenciones para la comunidad, porque por aquí pasarán las iglesias, los evangélicos, los católicos, las juntas de vecinos, los políticos, los comerciantes, los empresarios, las bodas y los cumpleaños”, dijo el ministro Cruz en Cristo Rey.

El ministro valoró el liderazgo que ejerció Rafael Paulino, en cuya memoria está nombrado el club.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el diputado Aníbal Díaz; la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Gestión Presidencial, Digna Reynoso, entre otras personalidades, asistieron a las ceremonias de inicio de los trabajos.

Álex López Romero preside el club Rafael Paulino; Javier de Jesús, el H5; y Francisco Montilla, el Nuevo Horizonte.

La gestión encabezada por el ministro Cruz continúa transformando las comunidades en toda la República Dominicana mediante la construcción, remozamiento y entrega de infraestructuras deportivas que dignifican los espacios públicos y generan oportunidades de desarrollo y bienestar para la población.

Una vez entregadas, estas instalaciones contribuirán de manera significativa al fortalecimiento de la cohesión social y al desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, quienes contarán con áreas adecuadas para la práctica deportiva y la recreación sana.