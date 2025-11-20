Miguel Merejo regresa al R. Barias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En un ambiente matizado por la cordialidad, armonía y confraternidad entre cada uno de los socios participantes, el licenciado Miguel Merejo fue escogido a unanimidad como nuevo presidente del Club Doctor Rafael Barias, para el período 2025-2027.

Merejo, que sustituirá en esa funciones a Juan María Guillén y encabezó la única plancha presentada en la Asamblea General Eleccionaria de la entidad deportiva y cultural enclavada en el populoso sector de Villa Consuelo, fue juramentado por el presidente de la Federación Dominicana de Clubes (Fedoclubes), Roberto Ramírez, quien fungió como presidente de la Comisión Electoral del referido proceso.

Las elecciones fueron supervisadas por el secretario general de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), Edwin Castillo, en representación del presidente, coronel (PN) Diego Pesqueira.

Junto a Merejo estarán al frente de la entidad el actual dirigente y exjugador de ese club, José (Pancho) Fortuna, como secretario general y Milton Eliud Reyes, como tesorero.

Además, los deportistas Luis Manuel Corporán, como secretario de Deportes; Mario Chabebe, Juan María Guillén y Larry Solano, como vocales.