Mike Trout aplasta a los Yankees con su quinto jonrón en cuatro juegos

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Mike Trout conectó su quinto jonrón durante la serie de cuatro juegos en el Yankee Stadium el jueves, con un batazo de 446 pies en la séptima entrada para los Angelinos de Los Ángeles.

El tres veces Jugador Más Valioso se unió a Jimmie Foxx (1933), Darrell Evans (1985) y George Bell (1990) como el cuarto jugador con cinco jonrones en una serie contra los Yankees, según la investigadora de la MLB, Sarah Langs. Trout conectó dos jonrones el lunes antes de volver a conectar jonrones en los dos juegos siguientes.

En el último juego de la serie el jueves, Trout conectó un slider en cuenta de 2-2 del relevista Ángel Chivilli que llegó casi hasta la mitad de las gradas del jardín izquierdo para darle a los Angelinos una ventaja de 7-4. Los Ángeles terminó ganando 11-4.

Trout bateó de 6-16 con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas en la serie. Ha conectado jonrones en sus últimos cinco juegos en el Yankee Stadium.

Los Angels conectaron tres jonrones el jueves, elevando su total de la serie a 13, la mayor cantidad que los Yankees han permitido en una serie en casa en la historia de la franquicia, según ESPN Research.

También fue una derrota inusual para los Yankees cuando Aaron Judge y Giancarlo Stanton conectaron jonrones en el mismo juego. Incluyendo la postemporada, Nueva York tiene un récord de 53-8 cuando ambos conectan.

Trout, quien recibió base por bolas intencional en la octava entrada, batea para .246 con siete jonrones y 16 carreras impulsadas esta temporada. Tiene un promedio de 9-27 (.333) con cinco jonrones y 13 carreras impulsadas en la gira de los Angels, la cual coincide con un ajuste mecánico que realizó.

La racha de jonrones más larga de la carrera de Trout es de siete juegos, lograda del 4 al 12 de septiembre de 2022.