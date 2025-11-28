“Mini PacMan” se alista para para su próximo combate

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

El dominicano Erick “Mini PacMan” Rosa, ex doble campeón mundial, se alista para regresar al ring el 13 de noviembre próximo en el marco de una cartelera internacional a celebrarse en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

El evento es organizado por la empresa dominicana Shuan Boxing y entre las atracciones se incluye la participación del clasificado mundial Edwin De los Santos, un dominicano que viene ganando mucho respeto en el boxeo internacional.

Se anticipa que una buena actuación de Rosa le podría abrir las puertas para disputar una tercera faja mundial.

La gerente general de Shuan Boxing, Bélgica Peña, resaltó el coraje y el profesionalismo del ex titular de las 105 y 108 libras Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como del cotizado Edwin De los Santos.

Planteó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de los rivales de Rosa y De los Santos, pero adelantó que se trata de rivales mexicanos.

“Ellos tienen mucho que perder en este espectáculo de cierre de año ya que los mexicanos se han preparado al máximo, debido a que están conscientes del chance que se le presenta ante Rosa y De los Santos”, agregó.

Dijo que los mejores prospectos de República Dominicana verán acción en la cartelera en cuestión y que ya está confirmada la participación de la promesa Feudri Franco, así como Jonathan Cabrera, José Luis De los Santos, Leonel de los Santos, entre otros.