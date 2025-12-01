“Mini PacMan” Rosa enfrentará mexicano

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

Será el 13 de este mes (de diciembre) cuando el dominicano Erick “Mini PacMan” Rosa volverá a subir al cuadrilátero, en esta ocasión para enfrentar al mexicano Luis Enrique De la Mora Beltrán en el marco de una cartelera a celebrarse en el Coliseo de Boxeo Carlos “Teo” Cruz.

En la misma velada, organizada por la empresa Shuan Boxing, el también dominicano Edwin De los Santos tendrá de frente a otro mexicano: Eliot Chávez.

Conforme a los reportes, Merán Beltrán y Chávez ven en sus enfrentamientos con Rosa y De los Santos la oportunidad de “sus vidas”, debido a la trayectoria de los dominicanos.

“Mini PacMan” Rosa ha sido campeón mundial en dos categorías diferentes, 105 y 108 libras, siempre con el aval de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

De su lado, Edwin De los Santos, un exmiembro de la selección dominicana, desarrolla una exitosa carrera en el Estados Unidos.

“Ellos (Mini PacMan y Edwin De los Santos) tienen mucho que perder en este espectáculo de cierre de año ya que sus rivales mexicanos se han preparado al máximo, conscientes de que tienen el chance de su vida, de ganarle a uno de ellos entonces se le abre las puertas de una pelea mundialista de mucho dinero”, aseguró Bélgica Peña, presidenta de Shuan Boxing.

Los mejores de RD

En el evento internacional actuarán los mejores prospectos de República Dominicana, a decir de Bélgica.

Resaltó que está confirmada la participación de la promesa Feudri Franco, así como de Jonathan Cabrera, José Luis De los Santos, Leonel De los Santos, Vivian Rodríguez y los talentos de Central Boxing Rodrigo Marte, Miguel Arias y Yan Carlos Pérez. “Será un gran evento”, dijo.