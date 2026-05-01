Mohamed Salah sobre su salida del Liverpool: "Es hora de irse"

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El extremo del Liverpool, Mohamed Salah, insiste en que está tranquilo con su decisión de marcharse al final de la temporada y marcharse en sus propios términos.

El internacional egipcio pondrá fin este verano a nueve años repletos de títulos en Anfield tras llegar a un acuerdo con el club para rescindir el lucrativo contrato de dos años que firmó hace doce meses.

Esta temporada ha sido, sin duda, la más frustrante de ese periodo y destaca principalmente por su sonada disputa con Arne Slot en diciembre, cuando acusó al club de abandonarlo a su suerte al relegarlo al banquillo mientras los resultados empeoraban.

Esa relación se restableció tras el regreso del jugador de 33 años de la Copa Africana de Naciones, pero el hecho de que Salah y el club acordaran separarse —el delantero fue liberado de su contrato, que se rumorea que ascendía a 400.000 libras semanales, sin que el Liverpool exigiera una compensación económica— sugiere que las cosas aún no iban del todo bien.

"Siento que para afrontar esta temporada, esto es lo correcto ahora, y estoy tranquilo al respecto", declaró en una entrevista con el excapitán del Liverpool, Steven Gerrard, en TNT Sports.

"La temporada fue dura para todos... No quiero decir mucho".

"Estoy contento, todo lo que está pasando esta temporada me hace pensar: 'No, es hora de irme', así que estoy feliz".

Gerrard visitó a Salah en su casa mientras las especulaciones sobre su futuro se intensificaban tras su inusual arrebato público, y el egipcio agradeció el consejo.

Esto significa que Salah tendrá la despedida que se merece en el último partido en casa de la temporada contra el Brentford, y aunque actualmente está lesionado, el delantero dijo que "probablemente" regresará antes de ese encuentro.