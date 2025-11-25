Monte Plata y Santiago ganan nacional de TKD

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La provincia Monte Plata se alzó con el trofeo de campeón del Torneo Nacional de Taekwondo, celebrado en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y en cuyo acto de apertura se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo.

En la modalidad de Poomsae (formas), los máximos honores fueron para Santiago.

En Kyorugui (combate), los de Monte Plata acumularon 191 puntos, producto de 19 medallas de oro, 12 de plata y 22 de bronce, para sumar un total de 53 preseas, lo que les permitió levantar el trofeo de primer lugar.

Los méritos de segunda posición, en la modalidad de combate o kyorugi, recayeron sobre Santiago, cuyos atletas sumaron 79 tantos, como consecuencia de 21 medallas, de las cuales siete fueron de oro, ocho de plata y seis, de bronce.

La provincia Santo Domingo levantó el trofeo de tercer lugar, con 70 puntos, luego de que sus atletas conquistaron seis preseas de oro, cinco de plata y 13 de bronce, para un total de 24 medallas.

En Poomsae (formas), Santiago alcanzó la primera posición en individual, por equipo y por pareja.

La provincia Santo Domingo se adjudicó la segunda posición, escoltada por Hato Mayor, que se ubicó en el tercer puesto.

A Carlos Alonzo

En el marco de la ceremonia de apertura, se rindió un reconocimiento póstumo al reportero gráfico Carlos Alonzo, quien durante más de dos décadas cubrió las incidencias del taekwondo, a nivel nacional e internacional.

Su esposa Shila, hijos, hermanos y otros familiares recibieron la placa de reconocimiento.