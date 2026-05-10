Mundial 2026: Así serán los grupos de la Copa del Mundo

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El Copa Mundial 2026 presenta un formato renovado con 48 selecciones, lo que generó cambios en la estructura del certamen, no solo a partir de los cruces de eliminación directa, sino también en la fase de grupos.

Como de costumbre, los países organizadores -México, Canadá y Estados Unidos- definieron su zona de antemano y luego llegó el momento de ordenar al resto de los países clasificados, mediante el sorteo del viernes 5 de diciembre.

¿Cuántos grupos hay en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 contará con 12 grupos, a diferencia de los ocho de las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Lo que sí se mantiene es la cantidad de selecciones en cada zona: cuatro. Los dos líderes de cada grupo, junto a los ocho mejoresterceros, avanzan a los 16avos de final.

Todos los grupos del Mundial 2026

Cada grupo se conformó con una selección del Bombo 1, una del Bombo 2, una del Bombo 3 y una del Bombo 4. Los equipos de una misma confederación no podían compartir zona, con excepción de la UEFA (máximo de dos por grupo).

Grupo A

* México

* Sudáfrica

* Corea del Sur

* República Checa

Grupo B

* Canadá

* Bosnia-Herzegovina

* Qatar

* Suiza

Grupo C

* Brasil

* Marruecos

* Haití

* Escocia

Grupo D

* Estados Unidos

* Paraguay

* Australia

* Turquía

Grupo E

* Alemania

* Curazao

* Costa de Marfil

* Ecuador

Grupo F

* Países Bajos

* Japón

* Suecia

* Túnez

Grupo G

* Bélgica

* Egipto

* Irán

* Nueva Zelanda

Grupo H

* España

* Cabo Verde

* Arabia Saudita

* Uruguay

Grupo I

* Francia

* Senegal

* Irak

* Noruega

Grupo J

* Argentina

* Argelia

* Austria

* Jordania

Grupo K

* Portugal

* RD Congo

* Uzbekistán

* Colombia

Grupo L

* Inglaterra

* Croacia

* Ghana

* Panamá