Evento
Mundial 2026: Así serán los grupos de la Copa del Mundo
Devers conectó su cuarto jonrón de la temporada, contra Carmen Mlodzinski (2-3) al inicio de la parte baja de la entrada para empatar el partido. Fue apenas el jonrón número 24 de San Francisco en lo que va del año.
El Copa Mundial 2026 presenta un formato renovado con 48 selecciones, lo que generó cambios en la estructura del certamen, no solo a partir de los cruces de eliminación directa, sino también en la fase de grupos.
Como de costumbre, los países organizadores -México, Canadá y Estados Unidos- definieron su zona de antemano y luego llegó el momento de ordenar al resto de los países clasificados, mediante el sorteo del viernes 5 de diciembre.
¿Cuántos grupos hay en el Mundial 2026?
El Mundial 2026 contará con 12 grupos, a diferencia de los ocho de las últimas ediciones de la Copa del Mundo. Lo que sí se mantiene es la cantidad de selecciones en cada zona: cuatro. Los dos líderes de cada grupo, junto a los ocho mejoresterceros, avanzan a los 16avos de final.
Todos los grupos del Mundial 2026
Cada grupo se conformó con una selección del Bombo 1, una del Bombo 2, una del Bombo 3 y una del Bombo 4. Los equipos de una misma confederación no podían compartir zona, con excepción de la UEFA (máximo de dos por grupo).
Grupo A
* México
* Sudáfrica
* Corea del Sur
* República Checa
Grupo B
* Canadá
* Bosnia-Herzegovina
* Qatar
* Suiza
Grupo C
* Brasil
* Marruecos
* Haití
* Escocia
Grupo D
* Estados Unidos
* Paraguay
* Australia
* Turquía
Grupo E
* Alemania
* Curazao
* Costa de Marfil
* Ecuador
Grupo F
* Países Bajos
* Japón
* Suecia
* Túnez
Grupo G
* Bélgica
* Egipto
* Irán
* Nueva Zelanda
Grupo H
* España
* Cabo Verde
* Arabia Saudita
* Uruguay
Grupo I
* Francia
* Senegal
* Irak
* Noruega
Grupo J
* Argentina
* Argelia
* Austria
* Jordania
Grupo K
* Portugal
* RD Congo
* Uzbekistán
* Colombia
Grupo L
* Inglaterra
* Croacia
* Ghana
* Panamá
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