Criollo Lenderborg, tras ganar título, eleva su valor

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MICHIGAN.

El baloncestista dominicano Yaxel Lendeborg, quien estará en el draft de la NBA en junio que viene, luego de ganar el titulo de campeón en la NCAA, el pasado lunes, lo ha colocado en los mejores reflectores para ser electo.

El criollo está siendo proyectado en la posición 13 del Draft de la NBA por Bleacher Report, que lo ubica como selección del Miami Heat tras su desempeño con los Michigan Wolverines en la temporada universitaria.

El medio Bleacher Report indicó que, aunque los evaluadores no esperaban descubrir nuevos aspectos de su juego durante la final del Final Four, Lendeborg sumó puntos por su competitividad al disputar 36 minutos pese a molestias en una rodilla.

El análisis también resalta que su versatilidad ofensiva ha estado en el radar de la NBA durante años, y que su producción previa en UAB quedó validada con su impacto en el campeonato nacional logrado por Michigan.

Asimismo, el reporte lo define como un jugador mejorado en el tiro y la defensa, con capacidad para asistir y rebotear, lo que lo convierte en una pieza fácil de encajar en distintos esquemas de la NBA.

Lendeborg pasó de tener estadísticas impresionantes en equipos poco memorables de la UAB a aportar esas mismas cifras espectaculares a los campeones nacionales. Su impacto constante en la victoria, de tantas maneras diferentes, podría ser la forma más sencilla para que un prospecto se gane el aprecio de un equipo que busca resultados inmediatos como los Warriors, como se dice también. Y a pesar de ser uno de los jugadores de mayor edad en este draft (cumplirá 24 años antes de debutar en la NBA), haberlo elegido no significa haber perdido todo su potencial. Su desarrollo tardío le otorga un mayor potencial de crecimiento.