Lo más destacado de Mavericks vs. Knicks, Pelicans vs. Nuggets y más

Nueva Orleans. Nikola Jokic aportó 28 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes para que los Nuggets de Denver derrotaran el miércoles 125-118 a los Pelicans de Nueva Orleáns.

Peyton Watson anotó un récord personal de 32 puntos por Denver, que ganó por octava vez en nueve duelos. Jamal Murray totalizó 14 puntos, incluyendo un par de tiros libres con 31 segundos restantes.

Zion Williamson anotó 14 unidades por Nueva Orleans en 29 minutos. Fue su regreso tras una lesión en los isquiotibiales izquierdos que lo había dejado fuera durante ocho compromisos.

El novato Derik Queen, quien comenzó frente a Jokic como pívot, anotó 30 puntos, su máximo número en la temporada, junto con nueve rebotes, y Trey Murphy III agregó 23 puntos a la causa de los Pelicans, quienes perdieron su séptimo partido consecutivo y cayeron a 0-3 bajo las órdenes del entrenador interino James Borrego.

Los 28 puntos de Brunson y la heroica actuación de Shamet en los últimos minutos le dan la victoria a los Knicks sobre los Mavericks por 113-111

Jalen Brunson anotó 28 puntos, la mayor cantidad del partido, en su regreso tras dos partidos de ausencia. Landry Shamet encestó dos triples en el último minuto y dos segundos y provocó una falta ofensiva crucial en el último segundo, y los Knicks vencieron a los Dallas Mavericks 113-111 el miércoles por la noche.

Karl-Anthony Towns aportó 18 puntos y 14 rebotes, mientras que Josh Hart sumó 16 puntos y 10 rebotes desde la banca para los Knicks, quienes ganaron por primera vez en cinco partidos como visitantes.

Brunson, quien arrastraba un esguince de tobillo de grado 1, anotó un tiro libre con 3.8 segundos restantes para poner a su equipo arriba por dos puntos. P.J. Washington, de Dallas, sacó de banda para Brandon Williams en la mitad de la cancha.

Williams penetró a la canasta y anotó con 0.7 segundos restantes, pero se le marcó una falta ofensiva sobre Shamet.

D’Angelo Russell y Naji Marshall anotaron 23 puntos cada uno desde la banca para los Mavericks, que han perdido cinco de sus últimos seis partidos.

El tiro libre de Brunson puso fin a una racha de cinco tiros libres fallados consecutivos por los Knicks en los últimos 22 segundos. En total, anotaron 19 de 35 tiros libres (54,3%).

Los Knicks encestaron 12 de 42 triples, tras un pobre 3 de 22 en la primera mitad.

Los Mavericks, últimos de la NBA con un promedio de 10,5 triples por partido, anotaron 13 en los tres primeros cuartos, pero solo lograron un 3 de 11 en el último cuarto.