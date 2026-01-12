Hawks – Warriors: ni los 31 de Stephen Curry evitaron la caída de Golden State

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Nickeil Alexander-Walker anotó 24 puntos, Jalen Johnson contribuyó con 23 puntos, 11 rebotes y seis asistencias y los Atlanta Hawks vencieron el domingo 124-111 a los Golden State Warriors.

Luke Kennard tuvo su mejor marca de la temporada con 22 puntos y seis triples desde el banco en la tercera victoria consecutiva de los Hawks.

Stephen Curry anotó 31 puntos en su decimotercera actuación de 30 puntos de la temporada, y Jimmy Butler sumó 30 puntos, siete rebotes y seis asistencias en su cuarta actuación de 30 puntos, rompiendo así la racha de tres victorias consecutivas de los Warriors en casa. En otro partido, ambos anotaron 30 o más puntos, y los Warriors también perdieron ese partido en Orlando el 18 de noviembre.

Butler había anotado 17 puntos, cinco asistencias y cuatro rebotes al descanso, cuando los Warriors solo acertaron 5 de 19 triples. Fue la tercera vez en sus últimos cuatro partidos que anotó 20 puntos o más.

Alexander-Walker anotó ocho puntos consecutivos en los últimos 1:14 de la primera mitad, incluyendo dos triples consecutivos en el último minuto, mientras Atlanta lideraba 59-53 en el descanso, y además consiguió un tiro en salto de CJ McCollum para vencer el timbre del entretiempo.

Después de que la bandeja de Dyson Daniels a los 8:47 del tercer cuarto pusiera a Atlanta por delante 70-58, Golden State tuvo una racha de 10-0 pero no pudo mantener el impulso.

El delantero de los Warriors, Draymond Green, había anotado un triple en dos partidos consecutivos, pero nunca lo había hecho en tres seguidos.

Golden State acertó 5 de 6 tiros para comenzar el juego y se puso por delante 14-4, siete de ellos de Curry.

Curry y su padre, Dell, son ahora la segunda pareja padre-hijo con más puntos en la historia de la NBA, superando los 38.895 de Joe y Kobe Bryant. LeBron James y Bronny son los primeros con 42.692.