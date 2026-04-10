Historia en la NBA: LeBron y su hijo Bronny logran algo nunca visto

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En una noche histórica para la NBA, Bronny James asistió a su padre, LeBron James, marcando la primera vez que un hijo le pasa el balón a su padre para anotar en un partido oficial de la liga.

De acuerdo con BBC Sport, la jugada se produjo durante la victoria de Los Angeles Lakers por 119-103 sobre los Golden State Warriors. Bronny, de 19 años, robó el balón y asistió a LeBron, quien recorrió la cancha para completar una clavada sin oposición.

El veterano, de 41 años, finalizó con 26 puntos y 11 asistencias, mientras que Bronny aportó 10 puntos y tres asistencias en el triunfo de los Lakers.

BBC Sport recuerda que semanas antes ambos ya habían protagonizado otro hecho inédito: la primera asistencia de padre a hijo en la historia de la NBA, durante un partido frente a los Brooklyn Nets.

Con este resultado, los Lakers se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Oeste, mientras que los Warriors ocupan el décimo lugar. Ambos equipos ya aseguraron su clasificación a los playoffs, que iniciarán el 18 de abril.