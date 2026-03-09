Jokic y Gilgeous-Alexander en dura lucha premio de JMV

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Se acerca el final de la temporada regular de la NBA 2026.

Algo que no solo hace pensar sobre los equipos que estarán disputándose los playoffs, sino también sobre el posible jugador en alcanzar el premio de Jugador Más Valioso en la NBA.

No hay duda que una vez más las superestrellas Nikola Jokic, de Denver Nuggets, y Shai Gilgeous-Alexander, de Oaklahoma Thunder City, son sólidos candidatos al premio anual que se otorga desde la temporada 1955-56 al jugador con mejor rendimiento de la temporada regular, y que se otorga desde la estación de 2022-23.

Jokic, el pívot de los Nuggets, sigue demostrando habilidades para anotar, atrapar rebotes y alimentar con pases a sus compañeros a través de un estilo de juego versátil para un jugador de su posición.

El serbio promedia 28.8 puntos por partido, además de encabezar la liga en rebotes con 12, asistencias con 10.3 y triples-dobles con 20 para ser parte clave en el récord de 39-25 (5to puesto en la Conferencia Oeste.

También ocupa el tercer puesto en el liderato de dobles-dobles con 34, superado por el dominicano Karl-Anthony Towns, de Nueva York Knicks, con 40 y Jalen Johnson, de Atlanta Hawks, con 35.

Números que lo ubican como un sólido candidato al trofeo Michael Jordan.

El base Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City Thunder, es el principal oponente de Jokic al trofeo “Michael Jordan”.

El canadiense promedia 3.16 puntos por juego para ocupar el segundo lugar detrás de Luka Doncic, de Los Angeles Lakers, con 32.5 puntos por encuentro.

Sus estadísticas han sido importantes para que su equipo exhiba el mejor récord de la liga con 50-15.

Además de su gran liderazgo.

No hay duda la batalla será dura.