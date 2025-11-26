Karl-Anthony Towns: cómo ha iniciado su sorprendente temporada 2025 en la NBA

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El dominicano Karl-Anthony Towns se siente cada vez más cómodo a medida que los New York Knicks se encuentran en el segundo mes de su temporada.

Towns, quien ha liderado a los Knicks en rebotes en 11 partidos consecutivos, dijo que hay indicios de que está saliendo de una mala racha en tiros de campo.

El lunes encestó 14 de 20, lo que lo coloca por encima de .500 en tiros de campo por segunda vez esta temporada.

Terminó con 37 puntos y 12 rebotes, con 14 de 20 en tiros de campo y 3 de 4 en triples. El pívot adoptó una estrategia diferente para anotar a voluntad, y le funcionó bien.

"Confío en el trabajo que realicé contra cualquiera en la liga", dijo Towns durante una rueda de prensa. "Siempre tendré confianza en el trabajo que he realizado".

Los Knicks visitan a los Hornets el miércoles por la noche y Nueva York tiene un récord de 2-2 en cinco partidos como visitantes, incluyendo la victoria del lunes por 113-100 en Brooklyn.

Towns promedió 23,3 puntos en tres partidos la temporada pasada contra los Hornets, y Nueva York tuvo un récord de 2-1 en esos juegos.

Karl-Anthony Towns ha promediado 22,6 puntos, 12,4 rebotes y 3,4 asistencias en 16 partidos esta temporada.