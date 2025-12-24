Navidad NBA 2025: La cartelera navideña que no te puedes perder

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

En lo que se ha convertido en una tradición navideña tan familiar como abrir los regalos bajo el árbol, la NBA entregará su regalo anual el jueves: una programación completa de partidos de Navidad para su 78.ª edición.

Comenzando al mediodía y hasta pasada la medianoche, habrá cinco partidos el día de Navidad de 2025, con más de 13 horas consecutivas de cobertura en ABC y ESPN.

Cuatro de los últimos seis campeones de la NBA estarán en acción: los Lakers (2020), los Warriors (2022), los Nuggets (2023) y los Thunder (2025).

A continuación, te presentamos la cartelera navideña de la NBA para este 25 de diciembre de 2025.

- Cleveland Cavaliers vs New York Knicks: 1:00 PM

- San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder: 3:30 PM

- Dallas Mavericks vs Golden State Warriors: 6:00 PM

- Houston Rockets at Los Angeles Lakers: 9:00 PM

- Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets: 11:30 PM

Curiosidades de la NBA en Navidad

Los New York Knicks han jugado un récord de 57 partidos el día de Navidad. Los Knicks y Los Angeles Lakers están empatados en la mayor cantidad de victorias en Navidad, con 25 cada uno.

Hay siete jugadores en la historia de la NBA con al menos 11 titularidades en Navidad: LeBron James, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Dwyane Wade, Russell Westbrook, Kevin Durant y Steph Curry.

LeBron James posee múltiples récords de la NBA por puntos (507) y partidos jugados (19) el día de Navidad.