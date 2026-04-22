NBA: Marcus Smart y LeBron James guían a los Lakers a una victoria crucial en la segunda ronda de playoffs

Publicado por AP Creado: Actualizado:

LeBron James anotó 28 puntos, capturó ocho rebotes y repartió siete asistencias, y los Lakers de Los Ángeles, con un equipo mermado, superaron a los Rockets de Houston para lograr una victoria por 101-94 el martes por la noche y una sorprendente ventaja de 2-0 en su serie de primera ronda de los playoffs.

Marcus Smart anotó 25 puntos, incluyendo cinco triples y siete asistencias, para los Lakers , quienes han superado en dos ocasiones las ausencias de Luka Doncic y Austin Reaves gracias a un esfuerzo colectivo liderado por el veterano LeBron James. Los Ángeles lo logró en el segundo partido a pesar del regreso de Kevin Durant, quien anotó solo tres de sus 23 puntos en la segunda mitad ante la tenaz defensa de los Lakers.

“Ejecutamos el plan de juego tanto en ataque como en defensa, corregimos algunos de nuestros errores del primer partido y nos enfrascamos en una dura batalla”, dijo James. “Cuando tenemos a dos jugadores clave lesionados como los que tenemos, todos tenemos que mejorar nuestro rendimiento, y de eso se trata. Todos intentamos aportar en ataque y aprovechar la oportunidad”.

Luke Kennard anotó 23 puntos para Los Ángeles, que mantuvo una pequeña ventaja durante todo el último cuarto del segundo partido. Smart encontró a James corriendo hacia la canasta para realizar una espectacular clavada a dos manos a falta de 55 segundos, y Kennard añadió dos tiros libres en los últimos instantes para sentenciar el partido.

El tercer partido se juega el viernes en Houston.

Alperen Sengun anotó 20 puntos y capturó 11 rebotes para los Rockets, quintos cabezas de serie, que volvieron a tener problemas en ataque incluso con el debut de Durant en los playoffs de Houston. Jabari Smith Jr. anotó 18 puntos y Amen Thompson 16, pero los Rockets solo encestaron el 40,4% de sus tiros y apenas lograron siete triples.

Tres días después de perderse el primer partido de la serie por una contusión en la rodilla derecha, Durant solo realizó 12 tiros y cometió nueve pérdidas de balón en el inicio de su cuarto enfrentamiento en playoffs contra James. Las superestrellas ya se habían enfrentado en las Finales de la NBA en 2012, 2017 y 2018.

“Empezaron a marcarme con doble defensa desde la primera posesión”, dijo Durant. “Tengo que mejorar y no poner a mis compañeros en malas posiciones cuando paso el balón. ... Para ser honesto, no estamos encestando. No estamos tirando bien. Estamos fallando muchas bandejas. Creo que esa es la diferencia en el partido. Ellos sí están encestando. Smart fue el que anotó hoy. Kennard también”.

Durant bloqueó el tiro de Kennard en la primera posesión del segundo partido, pero luego tuvo problemas de faltas desde el principio, mientras que los Lakers volvieron a conseguir una gran ventaja en la primera mitad.

Los Lakers están recibiendo un rendimiento excepcional en los playoffs de Smart, el veterano base de los Celtics que se unió a Los Ángeles esta temporada. Aunque se perdió gran parte del tramo final de la temporada regular por lesión, Smart ha aportado de inmediato garra y capacidad de creación de juego al resto del equipo de los Lakers.

“Esta noche tuvo un partido espectacular”, dijo el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre Smart. “Defensivamente estuvo genial. Anotó. Es un jugador increíble”.

Tanto Smart como Kennard encestaron 8 de 13 tiros de campo, sumando entre ambos ocho triples.