NBA: resultados y resumen de Clippers vs Nuggets, Celtics vs Grizzlies, Thunder vs Lakers y Spurs vs Warriors

La NBA vivió una jornada llena de emociones y actuaciones estelares este miércoles, con partidos que dejaron marcas individuales, victorias contundentes y momentos que mantuvieron a los fanáticos al borde de sus asientos.

Desde Denver hasta Golden State, los equipos demostraron su talento y protagonismo en esta nueva temporada.

Resumen y resultados

En Denver, Nuggets vs Clippers, Nikola Jokic lideró a los locales con 55 puntos, igualando la mejor actuación de la temporada, y los Nuggets vencieron 130-116 a Los Angeles Clippers. Jokic estuvo imparable desde el primer cuarto, anotando 25 de los 39 puntos del equipo en ese período, mientras que su dominio continuó durante todo el encuentro. Con esta victoria, Denver suma seis triunfos consecutivos, consolidando su buen momento en la temporada.

En Boston, Celtics vs Grizzlies, los Celtics superaron ampliamente a Memphis 131-95 en un partido marcado por la ausencia de Ja Morant, quien no pudo jugar debido a una lesión. Payton Pritchard fue el más destacado con 24 puntos y nueve asistencias, mientras que Derrick White y Jaylen Brown sumaron 20 y 19 puntos, respectivamente. Boston se impuso desde el inicio, dominando en triples, rebotes y puntos de segunda oportunidad, dejando a los Grizzlies sin opciones de recuperación.

En Oklahoma City, Thunder vs Lakers, Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos y repartió nueve asistencias en tres cuartos, guiando a Oklahoma City a una victoria contundente 121-92 sobre Los Angeles Lakers. Isaiah Joe aportó 21 puntos, mientras que Luka Doncic se quedó en 19 puntos para los Lakers, que jugaron sin LeBron James. El Thunder tomó el control desde el primer cuarto y mantuvo a los Lakers sin anotar durante casi ocho minutos en el segundo período, ampliando su ventaja al descanso.

En Golden State, Warriors vs Spurs, Stephen Curry lideró a los Warriors con 46 puntos para superar 125-120 a San Antonio en un encuentro de alta intensidad. A pesar de los triples-dobles de Victor Wembanyama (31 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias) y Stephon Castle (23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias), Golden State logró imponerse en la segunda mitad, especialmente con un tercer cuarto decisivo en el que Curry anotó 22 puntos, incluyendo cinco triples.

La jornada de este miércoles dejó en evidencia no solo el talento individual de figuras como Jokic, Gilgeous-Alexander y Curry, sino también la capacidad de los equipos para consolidar victorias a través del juego colectivo y la estrategia.

