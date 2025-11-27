Stephen Curry se lesiona el cuádriceps derecho y se perderá al menos 1 semana

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Stephen Curry salió cojeando del banquillo al final de la derrota de Golden State por 104-100 ante los Houston Rockets el miércoles por la noche tras sufrir una contusión en el cuádriceps derecho.

Se someterá a una resonancia magnética para determinar su estado.

Los Warriors tendrán que recomponerse considerando que Curry podría estar de baja durante un tiempo.

"Obviamente, esto lo cambia todo: nuestras rotaciones, cómo jugamos, con quién jugamos, así que ya veremos", dijo el entrenador Steve Kerr. "Cuando supe que era un cuádriceps, me sentí aliviado; es mejor que un tobillo o una rodilla, así que espero que se recupere pronto y esté bien. Pero tenemos que mantener la posición".

Curry y Amen Thompson cayeron con fuerza bajo la canasta a 3:24 del final y el partido empató a 91 tras la penetración de Thompson, que inicialmente se pitó como falta ofensiva. Houston impugnó la decisión y Curry anuló la decisión a un bloqueo.

Kerr dijo que veía a Curry lesionado después de esa jugada. El dos veces MVP terminó con 14 puntos, con 4 de 13 en tiros de campo (2 de 9 triples), siete rebotes, cinco asistencias y siete de las 16 pérdidas de balón de los Warriors, que resultaron en 22 puntos de Houston.

Curry tiene un promedio de 27,9 puntos por partido, con un 39,1% de acierto en triples, y su gravedad y anotación siguen siendo el eje de la ofensiva de Golden State.