Haciendo historia
Stephen Curry supera a Vince Carter en la lista de máximos anotadores de la NBA
“Hay ciertos nombres que son un poco más especiales que otros simplemente por su historia”, dijo Stephen Curry.
El escolta tirador Stephen Curry superó el martes a Vince Carter en el puesto número 22 de la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA.
Curry (25.749 puntos) está ahora a solo 322 puntos de Kevin Garnett (26.071) para el puesto número 21 y a solo 646 puntos de John Havlicek (26.395) para el puesto número 20 en la lista de todos los tiempos. Podría superarlos a ambos esta temporada, con la oportunidad de también superar a la leyenda de los Boston Celtics, Paul Pierce (26.397), y al MVP de 2017, Russell Westbrook (26.406).
Curry, quien entrenaba con Vince Carter cuando tenía ocho años, dijo que fue surrealista superar a uno de sus ídolos de la infancia.
"Siempre es un honor superar a leyendas como él", declaró, según NBA.com.