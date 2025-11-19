Stephen Curry supera a Vince Carter en la lista de máximos anotadores de la NBA

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El escolta tirador Stephen Curry superó el martes a Vince Carter en el puesto número 22 de la lista de máximos anotadores de todos los tiempos de la NBA.

Curry (25.749 puntos) está ahora a solo 322 puntos de Kevin Garnett (26.071) para el puesto número 21 y a solo 646 puntos de John Havlicek (26.395) para el puesto número 20 en la lista de todos los tiempos. Podría superarlos a ambos esta temporada, con la oportunidad de también superar a la leyenda de los Boston Celtics, Paul Pierce (26.397), y al MVP de 2017, Russell Westbrook (26.406).

Curry, quien entrenaba con Vince Carter cuando tenía ocho años, dijo que fue surrealista superar a uno de sus ídolos de la infancia.

"Siempre es un honor superar a leyendas como él", declaró, según NBA.com.