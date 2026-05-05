Towns anota 17 puntos en triunfo de los Knicks

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NUEVA YORK .AP. — Jalen Brunson anotó 27 de sus 35 puntos en la primera mitad y los Knicks de Nueva York sumaron de forma contundente a una histórica racha de postemporada al aplastar el lunes 137-98 a los 76ers de Filadelfia en el primer juego de las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos, al prolongar una ola que comenzó a mitad de la primera ronda contra Atlanta con un 63% de acierto en tiros de campo y una ventaja de 40 unidades.

OG Anunoby aportó 18 tantos, atinando 7 de 8 tiros, mientras que el dominicano Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges sumaron 17 cada uno; Towns añadió seis rebotes y seis asistencias en apenas 20 minutos.

Tras estar abajo 2-1 ante Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos seguidos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que comenzaron los registros detallados jugada por jugada en 1996-97 en liderar tres partidos consecutivos de playoffs por al menos 30 puntos, según Sportradar.

El Juego 2 se disputará el miércoles por la noche.