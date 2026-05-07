Towns logra un doble-doble y victoria de Nueva York

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NUEVA YORK .AP. Jalen Brunson anotó 26 puntos y ayudó a que Nueva York tomara el control de un encuentro cerrado tras una serie de palizas propinadas por los Knicks, quienes superaron 108-102 a los 76ers de Filadelfia.

Nueva York tomó así una ventaja de 2-0 en las semifinales de la Conferencia Este.

Pese a jugar sin el lesionado Joel Embiid, los 76ers dieron más pelea que en la paliza de 137-98 sufrida ante los Knicks en el primer duelo de la serie.

El encuentro del miércoles tuvo 25 cambios de ventaja y 14 empates. Ninguno de los equipos llegó a ostentar una delantera de más de siete puntos.

Pero ese tipo de situaciones están hechas para Brunson, quien aportó la canasta que rompió el empate con 5:06 minutos por jugar y añadió otro tiro en suspensión para poner el marcador 103-99.

OG Anunoby sumó 24 puntos y el dominicano Karl-Anthony Towns aportó 20, además de contabilizar 10 rebotes y siete asistencias para los Knicks, cuya victoria en el duelo inicial los convirtió en el primer equipo en ganar tres partidos consecutivos de postemporada.

Tyrese Maxey anotó 26 puntos por los 76ers de Filadelfia.