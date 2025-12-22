Rendimiento
Towns saca la cara por jugadores de RD en la NBA
Un escenario promisorio fue lo que propició para el país la cantidad de jugadores que inició inscrito en los rosters de distintas franquicias en la NBA.
Nombres ilustres como Karl-Anthony Towns y Al Horford, junto a talentos emergentes como David Jones, Lester Quiñonez y Juan Minaya presentaban un gran escenario para el orgullo dominicano.
Pero, con el desarrollo de la serie regular, todo ha cambiado y uno solo de ellos ha podido, con luz propia, brillar en el mejor baloncesto de la NBA: Karl-Anthony Towns.
El pívot de los Knicks de Nueva York acaba de convertirse en el primer jugador quisqueyano en ser campeón de la Copa NBA 2025.
Los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs 124-113 en la final, con Towns destacando con 16 puntos y once rebotes.
Actualmente, Towns exhibe un promedio de 22.4 puntos por partido, 11.8 rebotes y 3.1 asistencias.
El veterano Al Horford ha estado muy por debajo en su producción, con 5.6 puntos por juego, 4.4 rebotes y 2.0 asistencias.
Justin Minaya, de Orlando, promedia 1.7 asistencias, 1.4 rebotes y 0.6 asistencias con Orlando Magic.
Lester Quiñones, de New Orleans, presenta average de 4.8 puntos, 1.7 rebotes y 1.0 asistencias y David Jones-García, 3.2, con 1.2 rebotes y 1.8 asistencias.
Los tres últimos jugadores dominicanos de baloncesto han compartido sus actuaciones con NBA y la G League.