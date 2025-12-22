Towns saca la cara por jugadores de RD en la NBA

Publicado por Jeffrey Nolasco Creado: Actualizado:

Un escenario promisorio fue lo que propició para el país la cantidad de jugadores que inició inscrito en los rosters de distintas franquicias en la NBA.

Nombres ilustres como Karl-Anthony Towns y Al Horford, junto a talentos emergentes como David Jones, Lester Quiñonez y Juan Minaya presentaban un gran escenario para el orgullo dominicano.

Pero, con el desarrollo de la serie regular, todo ha cambiado y uno solo de ellos ha podido, con luz propia, brillar en el mejor baloncesto de la NBA: Karl-Anthony Towns.

El pívot de los Knicks de Nueva York acaba de convertirse en el primer jugador quisqueyano en ser campeón de la Copa NBA 2025.

Los Knicks vencieron a los San Antonio Spurs 124-113 en la final, con Towns destacando con 16 puntos y once rebotes.

Actualmente, Towns exhibe un promedio de 22.4 puntos por partido, 11.8 rebotes y 3.1 asistencias.

El veterano Al Horford ha estado muy por debajo en su producción, con 5.6 puntos por juego, 4.4 rebotes y 2.0 asistencias.

Justin Minaya, de Orlando, promedia 1.7 asistencias, 1.4 rebotes y 0.6 asistencias con Orlando Magic.

Lester Quiñones, de New Orleans, presenta average de 4.8 puntos, 1.7 rebotes y 1.0 asistencias y David Jones-García, 3.2, con 1.2 rebotes y 1.8 asistencias.

Los tres últimos jugadores dominicanos de baloncesto han compartido sus actuaciones con NBA y la G League.