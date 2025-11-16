Victoria sólida de Lakers: Doncic y Reaves cargan al equipo ante los Bucks

Publicado por AP Creado: Actualizado:

MILWAUKEE (AP) — Luka Doncic anotó 41 puntos y capturó nueve rebotes, Austin Reaves añadió 25 puntos y ocho asistencias, y los Los Angeles Lakers vencieron a los Milwaukee Bucks 119-95 la noche del sábado.

Deandre Ayton anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes para los Lakers.

Ambos equipos jugaban el segundo partido de un partido consecutivo, con victorias en partidos de la NBA Cup el viernes por la noche.

Los Lakers jugaron sin Rui Hachimura (tensión en la pantorrilla) y Marcus Smart (enfermedad). LeBron James también se mantuvo fuera por ciática y se ha perdido los 14 partidos de esta temporada.

Giannis Antetokounmpo anotó 32 puntos y capturó 10 rebotes, AJ Green anotó 15 puntos y Gary Trent Jr. añadió 13 para los Bucks (8-6), que no pudieron superar el helado tiro en la primera mitad y terminaron con un total de puntos mínimo, la más baja de la temporada.

Los Lakers llegaron a liderar por hasta 13 puntos y mantuvieron una ventaja de 30-18 tras el primer cuarto. Milwaukee solo estuvo 3 de 12 en triples profundos en el periodo.