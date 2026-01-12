Nelson Cruz y su fundación desarrollan jornada social

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exjugador de Grandes Ligas, Nelson Cruz, a través de su Fundación Boomstick23, desarrolló una jornada social que benefició a miles de ciudadanos, entre niños, adolescentes y adultos, en su natal municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, con intervenciones en las áreas de salud, educación, deporte, cultura y asistencia comunitaria.

La iniciativa estuvo dedicada como un homenaje al legado de servicio público, compromiso comunitario y vocación social de su extinta hermana y exgobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz.

Uno de los principales componentes de la jornada fue el operativo médico, que impactó a 400 personas, quienes recibieron consultas especializadas y medicamentos gratuitos.

En el evento participó un equipo médico de 25 profesionales y abarcó las especialidades de ginecología, ortopedia, odontología, pediatría, medicina interna, cardiología, diabetología, oftalmología y cirugía.

De igual manera, la fundación presidida por Cruz entregó un camión de bomberos al municipio de Las Matas de Santa Cruz.

Dirigentes y miembros del Cuerpo de Bomberos expresaron su agradecimiento a la Fundación Boomstick23 y a la familia Cruz, destacando que este aporte refuerza la seguridad y la capacidad operativa de la comunidad.

En el área educativa, la Fundación Boomstick23, en alianza con la Fundación Oyate de Nueva York, otorgó becas a cuatro estudiantes sobresalientes del municipio, reafirmando su compromiso con la educación como herramienta clave de transformación social. Fueron beneficiados los jóvenes: Radelis Valerio Díaz, Ranneris Ortiz, Darlin Piña y Arian Acosta Estévez.

Cruz destacó el compromiso permanente de la fundación con la educación y exhortó a los jóvenes a mantener una conducta responsable.

“Como fundación estamos comprometidos con apoyar la educación y acompañar a los jóvenes en su crecimiento. Les aconsejamos escuchar a sus padres y valorar sus orientaciones”, dijo.