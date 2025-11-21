Aaron Rodgers entrena con una férula en la muñeca fracturada

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El mariscal de campo de Pittsburgh, Aaron Rodgers, entrenó el viernes con una férula en su muñeca izquierda fracturada, lo que le abre la posibilidad de jugar cuando los Steelers visiten Chicago el domingo.

El entrenador Mike Tomlin comentó que Rodgers pudo entrenar de forma limitada y no pareció tener mayores problemas con la férula en su muñeca izquierda, la cual se fracturó al final del segundo cuarto en la victoria por 34-12 sobre Cincinnati el fin de semana pasado.

Tomlin indicó que la participación de Rodgers es dudosa, mientras Pittsburgh (6-4) busca ganar en Chicago (7-3) por segunda vez en la historia de la franquicia.

"Vi un esfuerzo sólido, pero es viernes y todavía tenemos tiempo", dijo Tomlin.

Tanto Tomlin como Rodgers enfatizaron esta semana que la capacidad de Rodgers para protegerse será un factor importante en la decisión sobre si el jugador de 41 años participará o no.

Mason Rudolph será titular si Rodgers, quien tiene un récord de 24-5 contra Chicago, incluyendo un récord de 11-1 en Soldier Field, no puede jugar.