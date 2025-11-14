Madrid se "proyecta ante el mundo" dando la bienvenida, por primera vez, a la NFL

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Madrid se "proyecta ante el mundo" dando oficialmente la bienvenida, este viernes y por primera vez, a la NFL, que celebrará este domingo un partido de su liga regular, entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, en el Estadio Santiago Bernabéu.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, junto con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, y otras autoridades regionales y municipales dieron la bienvenida al comisionado de la NFL, Roger Goodle, y los directivos de ambos equipos en un pequeño acto celebrado en la Real Casa de Correos (sede del Ayuntamiento).

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no pudo estar presente en el evento ya que, según fuentes del Gobierno regional, aún no está recuperada al cien por cien de la indisposición que sufrió el pasado domingo, cuando asistía a la misa de la festividad de la Almudena, de la que salió en ambulancia por una bajada de tensión y de pulsaciones.

Sí asistieron a la presentación el presidente de la Federación Española de Fútbol Americano, José Luis Soler, y el presidente de la Federación Madrileña de Fútbol Americano, Gonzalo Pérez de Castro, entre otros.

En su discurso, De Paco señaló que Madrid recibe a uno de los "mejores espectáculos del mundo", la NFL, con los "brazos abiertos", pues el deporte americano es algo "único, un manantial de ideas, sorpresas y competición".

En este sentido, subrayó que la región está preparada para "apreciar y dar lo mejor de sí" para acoger este encuentro, ya que, asegura, se encuentra "en su mejor momento".

Además, destacó que, con este partido, Madrid "se proyecta ante el mundo" porque esta competición concentra el 75 % del consumo deportivo en Estados Unidos y protagonizó, el año pasado, 45 de los 50 programas de televisión más vistos en el país norteamericano.

"Cada día reúne de media a 16 millones de espectadores y alcanza los 115 millones de usuarios en redes sociales. Su poder de convocatoria es realmente inmenso y absolutamente inédito", añadió.

Posteriormente, el alcalde recalcó el "privilegio" que supone para Madrid albergar un encuentro de estas características, al tiempo que afirmó que el evento une a una de las mejores ciudades del mundo con una de las mejores competiciones deportivas del planeta.

Como su antecesor, Almeida insistió en la intención de que esta relación pueda "tener continuidad en el tiempo" y señaló que, el próximo domingo, Madrid será una ciudad "ejemplar para el deporte".

Por su parte, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, recalcó el carácter histórico que para la competición supone este partido y explicó que estos partidos están también diseñados para servir "de puente" entre ambos países e introducir a la gente a la NFL. "Sabéis cómo hacer grandes eventos", concluyó.