NFL celebra la Navidad con partidos especiales y show de Snoop Dogg en el medio tiempo

La NFL vuelve este año con su tradicional jornada de partidos de Navidad, ofreciendo a los fanáticos del fútbol americano una experiencia única que combina deporte y entretenimiento.

El primer encuentro será entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, con transmisión previa a las 12:00 p. m. y el inicio del partido a las 2:00 p. m. (GMT-4). Más tarde, los Detroit Lions se enfrentarán a los Minnesota Vikings, con transmisión previa a las 5:00 p. m. y el partido programado para las 5:30 p. m. (GMT-4).

Uno de los momentos más esperados será el show de medio tiempo protagonizado por Snoop Dogg, quien promete llenar de ritmo y energía la jornada festiva con una presentación especial en vivo.

Los partidos y espectáculos estarán disponibles para los miembros de todos los planes de transmisión, consolidando la apuesta de la NFL por ofrecer experiencias completas que van más allá del deporte.