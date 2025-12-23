Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad NFL

Medio tiempo

NFL celebra la Navidad con partidos especiales y show de Snoop Dogg en el medio tiempo

El primer encuentro será entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, con transmisión previa a las 12:00 p. m. y el inicio del partido a las 2:00 p. m. (GMT-4).

promo_hero_es

promo_hero_es

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

La NFL vuelve este año con su tradicional jornada de partidos de Navidad, ofreciendo a los fanáticos del fútbol americano una experiencia única que combina deporte y entretenimiento.

El primer encuentro será entre los Dallas Cowboys y los Washington Commanders, con transmisión previa a las 12:00 p. m. y el inicio del partido a las 2:00 p. m. (GMT-4). Más tarde, los Detroit Lions se enfrentarán a los Minnesota Vikings, con transmisión previa a las 5:00 p. m. y el partido programado para las 5:30 p. m. (GMT-4).

Uno de los momentos más esperados será el show de medio tiempo protagonizado por Snoop Dogg, quien promete llenar de ritmo y energía la jornada festiva con una presentación especial en vivo.

Los partidos y espectáculos estarán disponibles para los miembros de todos los planes de transmisión, consolidando la apuesta de la NFL por ofrecer experiencias completas que van más allá del deporte.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking