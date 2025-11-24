Playoffs de NFL: Quienes podrían clasificar y quiénes están en la cuerda floja

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

¿Quién está en posición de llegar a los playoffs de la NFL de cara al calendario de la Semana 13 de la NFL?

Ningún equipo ha conseguido un lugar en la postemporada, y solo un equipo ha sido eliminado de la contienda por la postemporada después de los juegos de la Semana 12 de la NFL.

Con esto mente, veamos cuales son los escenarios actuales de cara a la Semana 13 y de camino a las postemporada:

AFC

Stefon Diggs junto a Drake Maye

La carrera por el comodín de la AFC es la más emocionante de todas las carreras de playoffs de la NFL.

Los Kansas City Chiefs tuvieron que remontar para vencer a los Indianapolis Colts y así ubicarse en el décimo lugar de la AFC.

Kansas City es el equipo más importante fuera de la burbuja de los playoffs. Está en desventaja tras derrotas directas ante los Buffalo Bills y los Jacksonville Jaguars.

Kansas City puede igualar la serie de la temporada regular con Los Angeles Chargers en la semana 15. Los Chiefs podrían lograr un crucial desempate contra los Houston Texans en casa en la semana 14.

Los Chargers y los Jaguars podrían tener dificultades para mantener sus puestos de comodín.

A Los Ángeles le queda un partido más contra Kansas City y los Denver Broncos, líderes de la AFC Oeste. También tiene que enfrentarse a los Texans, los Eagles y los resurgidos Dallas Cowboys.

Jacksonville se enfrenta a los Indianapolis Colts dos veces y visita a Denver en la semana 16.

Las derrotas en cualquiera de estos difíciles enfrentamientos les abrirán la puerta no solo a los Chiefs, sino también a los Texans y los Pittsburgh Steelers para acceder a los puestos de comodín.

NFC

Matthew Stafford

Los Ángeles de Rams llevan una racha de seis victorias consecutivas.

Sus dos últimas victorias fueron los triunfos más impresionantes de esa racha, ya que vencieron a los Seattle Seahawks y a los Tampa Bay Buccaneers con su dominante defensa.

Los Rams necesitan mantenerse un juego por delante de los Philadelphia Eagles, ya que el líder de la NFC Este domina el desempate.

Filadelfia tiene muchos problemas propios tras su derrota ante los Dallas Cowboys el domingo.

La victoria de Dallas los mantuvo al margen de la carrera por el comodín, pero esa mentalidad podría ser efímera si los Cowboys no logran vencer a los Chiefs el Día de Acción de Gracias.

La carrera por el comodín de la NFC estará en el centro de atención el lunes por la noche, cuando los Carolina Panthers viajen para enfrentarse a los San Francisco 49ers.

Una victoria de Carolina dejaría a cuatro equipos con siete victorias en la contienda por el comodín, mientras que una victoria de San Francisco crearía cierta separación en la clasificación.

El primer partido del jueves entre los Green Bay Packers y los Detroit Lions también tendrá un impacto significativo en la carrera por el comodín.

Detroit tiene uno de los calendarios restantes más difíciles de la NFL con Green Bay, Dallas, los Rams, los Steelers, los Minnesota Vikings y los Chicago Bears.