Stefon Diggs declarado inocente de agredir a su chef personal: el veredicto del jurado

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El ex receptor de los New England Patriots, Stefon Diggs, fue declarado inocente el martes de agredir a su chef personal en un caso marcado por versiones contradictorias de lo sucedido dentro de su casa tras disputas por dinero y su relación.

Su juicio duró dos días y el jurado deliberó durante menos de dos horas.

Los cargos se derivaron de un incidente ocurrido el 2 de diciembre en su casa de Dedham, donde Jamila Adams, una ex chef personal que vivía con él y conocida como Mila, testificó que Diggs la abofeteó y la estranguló durante una discusión. Se había declarado inocente de un cargo de estrangulamiento grave y de un cargo menor de agresión.

Los abogados de Diggs afirmaron que la supuesta agresión nunca ocurrió y cuestionaron la credibilidad de Adams, argumentando que la disputa giraba en torno a dinero o tensiones en la relación —incluido un desacuerdo sobre un viaje planeado a Miami— y no a un ataque violento.

Señalaron las exigencias económicas que ella hizo y el testimonio de amigos y empleados que dijeron que no parecía estar herida en los días posteriores al incidente, mientras que los fiscales argumentaron que el caso se basa en su relato de lo sucedido dentro de la casa.

El abogado defensor Andrew Kettlewell declaró ante el jurado durante los alegatos finales que la fiscalía no había presentado "ni una sola prueba creíble" de que se hubiera producido una agresión. Afirmó que Adams hizo la acusación para "influenciar, humillar y castigar" a Diggs.

“No hubo agresión, ni estrangulamiento, ni ningún incidente de ningún tipo ese día ni ningún otro”, dijo.

El fiscal adjunto Drew Virtue dijo que el comportamiento de Adams debe verse en el contexto de su relación con Diggs, a quien describió como "un amante ocasional, un jefe, un casero", señalando el desequilibrio en esa relación como un factor en cómo reaccionó posteriormente.

“Era un atleta, una celebridad, poderoso económicamente, rodeado de gente que estaba a su servicio y que lo apreciaba”, dijo Virtue. “Y si se tiene todo eso en cuenta, su comportamiento tiene sentido”.

Instó a los miembros del jurado a no desestimar el testimonio de Adams porque no era "una testigo perfecta".

“Era discutidora, evasiva y difícil. Pero ¿significa eso que hay que descartar todo lo que dijo? No”, afirmó, añadiendo que el jurado debería prestar a su testimonio “la atención, el escrutinio y la importancia que merece”.

Dinero vs. motivación

Al principio del juicio, Adams se emocionó en el estrado al describir un supuesto encuentro con Diggs en el que, según ella, él entró en su habitación tras una discusión por mensaje de texto.

Adams, quien afirmó vivir en la casa de la estrella de la NFL y prepararle todas sus comidas, testificó que Diggs la golpeó con la mano abierta antes de rodearle el cuello con el brazo y estrangularla, dejándola con dificultades para respirar. Describió lo que calificó como una relación "complicada", indicando que anteriormente había habido relaciones sexuales, pero que no las había en el momento de la supuesta agresión.

Adams declaró que conoció a Diggs en 2022 en Instagram y que los dos se hicieron amigos —en ocasiones "amigos con derecho a roce", como lo describió uno de sus abogados— antes de que ella fuera contratada para vivir en su casa y prepararle las comidas durante la temporada de fútbol americano.

Los abogados defensores interrogaron a Adams sobre el dinero que, según ella, se le debía tras trabajar como cocinera interna. Declaró que cobraba unos 2000 dólares semanales y que creía no haber recibido una compensación completa tras ser enviada a casa. Señalaron una reclamación de 19 000 dólares y afirmaron que la cantidad aumentó con el tiempo, llegando su abogado a solicitar posteriormente 5,5 millones de dólares.

Cuando se le preguntó sobre la demanda de 5,5 millones de dólares, Adams dijo: "No puedo hablar sobre eso", y en otros momentos les dijo a los miembros del jurado: "No entiendo la pregunta" y "No sé cómo responder a la pregunta".

En un momento dado, Adams afirmó que Diggs le había ofrecido 100.000 dólares para que se retractara de su declaración ante la policía, pero ese comentario fue eliminado del acta después de que el juez llamara a los abogados a una reunión aparte.

En ocasiones, durante su segundo día en el estrado, el juez le indicó a Adams que respondiera directamente a las preguntas y que no incluyera detalles adicionales más allá de lo que se le había preguntado. Partes de sus respuestas fueron eliminadas del acta por no ser pertinentes, y se les indicó a los miembros del jurado que las ignoraran.

“Esta no es una oportunidad para que usted introduzca su propia versión de los hechos y evite responder preguntas”, le dijo la jueza Jeanmarie Carroll en un momento dado, advirtiéndole que si continuaba sin responder, su testimonio podría ser desestimado.

Los testigos describen la apariencia del denunciante tras el presunto ataque.

Kenneth Ellis, el agente de policía de Dedham que tomó la denuncia inicial de Adams, testificó que ella llegó a la comisaría visiblemente alterada y declaró ante el jurado que "se sentó en el banco y se echó a llorar". Añadió que Adams pidió inicialmente hablar con una agente, antes de aceptar posteriormente prestar declaración e identificar a Diggs como la persona implicada.

Durante el contrainterrogatorio, Ellis declaró que no observó lesiones visibles, no recogió fotografías ni habló con otros testigos, y que su investigación se basó en gran medida en el relato de Adams y en los mensajes de texto que ella proporcionó.

Los abogados defensores también intentaron refutar la versión de Adams mediante el testimonio de personas del entorno de Diggs y pruebas que, según ellos, reflejaban su comportamiento en los días posteriores al presunto incidente.

Su jefe de gabinete, la masajista, la enfermera que le administraba tratamientos intravenosos y su peluquero testificaron que la vieron en el momento del ataque y que ella no dijo nada sobre haber sido agredida.

Su estilista, Xia Charles, declaró que pasó tiempo con Adams en Nueva York en los días posteriores al presunto incidente y que no notó ninguna lesión. Afirmó que Adams parecía normal y que no vio marcas en su cuello ni en ninguna otra parte.

Los abogados defensores también mostraron al jurado vídeos grabados con teléfonos móviles de Adams socializando, incluyendo clips de ella en un coche escuchando música y bailando, lo que, según ellos, mostraba su comportamiento en los días posteriores al incidente.

Jeanelle Sales, jefa de gabinete de Diggs, también conocida como "Sunni", declaró que vio a Adams en la casa el día en que supuestamente fue agredida y que no observó marcas visibles, enrojecimiento ni hinchazón en su cuello o rostro. Añadió que Adams parecía estar de buen ánimo.

“Ella andaba buscando un trozo de papel y un bolígrafo para escribir una tarjeta, supongo que para escribirle una nota como regalo de cumpleaños”, dijo Sales.

Los fiscales rechazaron ese testimonio, sugiriendo que el sustento de los testigos estaba ligado al de Diggs y que tenían un interés financiero en el resultado del caso.

En una declaración escrita tras la lectura del veredicto, el abogado de Diggs, Mitch Schuster, dijo: "La fama y el éxito financiero no deberían privar a una persona de la presunción de inocencia, pero con demasiada frecuencia, hacen precisamente eso".

“Los atletas profesionales son un blanco fácil. Cuando alguien ve un uniforme y un contrato, ve poder de negociación; ve la posibilidad de llegar a un acuerdo”, dijo. “Y cuentan con esa presión de la opinión pública para que se tome la decisión de llegar a un acuerdo por defecto, independientemente de los hechos”.