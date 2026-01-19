Pequeñas Ligas
"Niños inspiran a una mejor sociedad": Vicepresidenta Raquel Peña recibe a la Academia La Javilla
La razón principal de la visita es que el próximo Torneo Nacional de Pequeñas Ligas será dedicado a la vicepresidenta y la directiva de La Javilla le fue a explicar la dinámica.
La vicepresidenta de la república, Raquel Peña, tuvo un día especial junto a los niños de la academia La Javilla.
Fue como tomar un receso en su apretada agenda nacional, darse un baño de pueblo y reír con la juventud.
"Me honra recibir en palacio a jóvenes lleno de sueños, jóvenes que marcarán una buena generación para la sociedad", dijo Peña.
"Desde que ustedes decidieron entregar sus vidas a los estudios y al béisbol, ahí mismo se convirtieron en gente de bien", agregó.
Abrazó a los niños, les preguntó cosas sobre sus vidas, sus sueños y luego llegó la tradicional foto en las escalinatas del Palacio Nacional.
La directiva de La Javilla fue encabezada por su presidente John Carmona, el gerente de gestión humana, Rafael Castillo y el periodista Franklin Mirabal, quien es el director de comunicación.
Mirabal le dijo en público a la vicepresidenta lo siguiente: "Esta es una dedicatoria de corazón, en tal sentido, no le solicitaremos, ni le aceptaremos, ni una bola de béisbol".
Ante tal expresión, Raquel Peña dijo: "Sí, pero por lo menos yo quiero estar enterada de lo que pase en cada juego y les prometo que iré a tirar la primera bola en uno de los partidos".
Claves del evento:
1- Se jugará diariamente desde el 22 al 28 de marzo.
2- El juego de las 10:00 de la mañana siempre será transmitido por CDN Deportes y el Canal de YouTube de La Javilla.
3- En los próximos días se reconocerán a ocho personalidades que apoyan a los niños.
4- Participarán ocho equipos de todo el país:
Leones del Norte.
Bravos de Santo Domingo.
Tigres del Distrito.
Piratas del Sur.
Guerreros del Cibao.
Búfalos del Oeste
Angeles Orientales
Truenos del Este
5- Habrá premios para los más valiosos como Laptop, computadoras, celulares y TV.
El valor de estos eventos:
Con sus eventos masivos, La Academia La Javilla tiene pilares relevantes.
1- La buena convivencia entre los niños.
2- Posibles firmas para las Grandes Ligas.
3- Preparar a los jóvenes para si no son firmados puedan ser abogados, médicos, arquitectos, tecnológicos o cualquier otra profesión.
La Academia La Javilla forja mejores ciudadanos.