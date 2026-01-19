"Niños inspiran a una mejor sociedad": Vicepresidenta Raquel Peña recibe a la Academia La Javilla

Publicado por Franklin Mirabal Creado: Actualizado:

La vicepresidenta de la república, Raquel Peña, tuvo un día especial junto a los niños de la academia La Javilla.

Fue como tomar un receso en su apretada agenda nacional, darse un baño de pueblo y reír con la juventud.

"Me honra recibir en palacio a jóvenes lleno de sueños, jóvenes que marcarán una buena generación para la sociedad", dijo Peña.

"Desde que ustedes decidieron entregar sus vidas a los estudios y al béisbol, ahí mismo se convirtieron en gente de bien", agregó.

Abrazó a los niños, les preguntó cosas sobre sus vidas, sus sueños y luego llegó la tradicional foto en las escalinatas del Palacio Nacional.

La razón principal de la visita es que el próximo Torneo Nacional de Pequeñas Ligas será dedicado a la vicepresidenta y la directiva de La Javilla le fue a explicar la dinámica.

La directiva de La Javilla fue encabezada por su presidente John Carmona, el gerente de gestión humana, Rafael Castillo y el periodista Franklin Mirabal, quien es el director de comunicación.

Mirabal le dijo en público a la vicepresidenta lo siguiente: "Esta es una dedicatoria de corazón, en tal sentido, no le solicitaremos, ni le aceptaremos, ni una bola de béisbol".

Ante tal expresión, Raquel Peña dijo: "Sí, pero por lo menos yo quiero estar enterada de lo que pase en cada juego y les prometo que iré a tirar la primera bola en uno de los partidos".

Claves del evento:

1- Se jugará diariamente desde el 22 al 28 de marzo.

2- El juego de las 10:00 de la mañana siempre será transmitido por CDN Deportes y el Canal de YouTube de La Javilla.

3- En los próximos días se reconocerán a ocho personalidades que apoyan a los niños.

4- Participarán ocho equipos de todo el país:

Leones del Norte.

Bravos de Santo Domingo.

Tigres del Distrito.

Piratas del Sur.

Guerreros del Cibao.

Búfalos del Oeste

Angeles Orientales

Truenos del Este

5- Habrá premios para los más valiosos como Laptop, computadoras, celulares y TV.

El valor de estos eventos:

Con sus eventos masivos, La Academia La Javilla tiene pilares relevantes.

1- La buena convivencia entre los niños.

2- Posibles firmas para las Grandes Ligas.

3- Preparar a los jóvenes para si no son firmados puedan ser abogados, médicos, arquitectos, tecnológicos o cualquier otra profesión.

La Academia La Javilla forja mejores ciudadanos.