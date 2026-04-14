NORCECA dona utilería valorada en más de US$18 mil para Juegos Santo Domingo 2026

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El presidente de la Confederación Norte-Centroamérica y del Caribe de Voleibol (NORCECA), licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, anunció la donación de más de 18,120 dólares en utilería que se usará el Comité Organizador de los Juegos Santo Domingo 2026; al tiempo que informó que el Comité Organización le solicitó su colaboración para la adquisición de los implementos de voleibol y se logró una rebaja de 40 por ciento con los fabricantes directos.

La información está contenida en una comunicación que les envió el también primer vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), licenciado Cristóbal Marte Hoffiz, al periodista José P. Monegro, presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos el pasado 20 de marzo pasado.

“La donación de la NORCECA que puso a disposición del Comité Organizador consiste en Cuatro (4) pares de antenas de voleibol piso, dos (2) líneas de pista con anclajes para voleibol de playa, tres (3) redes de voleibol piso, dos (2) redes de voleibol playa, cuatro (4) banderas de juez de línea para voleibol piso y voleibol playa.

Periodista José P. Monegro, presidente Comité Organizador JuegosFuente externa

También cien (100) balones Mikasa V200W. Cincuenta (50) balones de voleibol de playa Mikasa BV550C. Dos (2) sets de banderas de juez de línea Mikasa (cada set compuesto por cuatro banderas). Cuatro (4) carros Porta balones Mikasa. Cuatro (4) pizarras manuales de anotación SENOH.

Sobre la compra total de la utilería que adquirió el Comité Organizador se hizo por un total de 519,879.00 ahorrando el Comité Organizador un 40%, equivalente a 207, 951.60 dólares, ya que se compraron de manera directa con los fabricantes, sin intermediarios, logrando una rebaja muy significativa en lo económico.

Recordó Marte Hoffiz que el Comité Organizador solicitó la colaboración de la NORCECA para la compra de la utilería de las competiciones de voleibol de sala y de playa con los fabricantes directos donde se obtuvo un descuento especial.

Marte Hoffiz afirmó que, en virtud de la naturaleza oficial de esta contribución, agradece coordinar un acto protocolar de entrega y recepción, conforme a los lineamientos y exigencias ceremoniales que el Comité Organizador estime pertinentes.

NORCECA se encuentra plenamente disponible para concertar, de manera conjunta, la fecha, el lugar y los aspectos logísticos que aseguren la solemnidad y el debido realce institucional del acto.

“Reiteramos nuestra disposición de colaboración permanente y expresamos nuestros mejores augurios para la exitosa organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento de trascendencia para toda la región”, declaró Marte Hoffiz.