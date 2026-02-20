Noruega gana su 17ª medalla de oro, rompiendo el récord de más oros ganados en Juegos de Invierno

Publicado por AP Creado: Actualizado:

Johannes Dale-Skjevdal, de Noruega, fue el único biatleta que acertó sus 20 objetivos en la carrera de 15 kilómetros con salida en masa el viernes y esquió hasta el oro —la 17.ª medalla de oro para Noruega en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina—, rompiendo así el récord de más medallas de oro ganadas por un país en unos mismos Juegos Olímpicos de Invierno.

Noruega había establecido el récord en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 con 16 medallas de oro.

"Es un final bastante bueno para mis primeros Juegos Olímpicos, y también es la primera vez que disparo 20 de 20", dijo Dale-Skjevdal. "¡Qué día para hacerlo! Es real, y no encuentro las palabras, pero es simplemente increíble, por supuesto".

Dale-Skjevdal se puso en cabeza tras el primer asalto desde parado con un tiro limpio y completó las cinco vueltas con nieve recién compactada y vientos racheados en 39 minutos y 17,1 segundos. Su compañero de equipo, Sturla Holm Laegreid, solo falló un objetivo y terminó 10,5 segundos después, consiguiendo la plata. Fue su quinta medalla en estos Juegos Olímpicos: tres de plata y dos de bronce.

“Después del tercer disparo, esperaba algo especial, porque conseguí una ventaja considerable y supe que en mi último disparo estaría solo en el campo de tiro”, dijo Dale-Skjevdal. “Fue una situación de ensueño: entrar solo al campo de tiro, disparar en Antholz, en los Juegos Olímpicos, en mi disciplina favorita, la salida en grupo. Estoy muy feliz”.

Laegreid, quien cumplió 29 años el viernes, dijo que fue un día especial.

“Fue una carrera difícil”, dijo. “La nieve es muy lenta. El campo de tiro es ventoso, así que fue como una carrera por la que tuve que luchar. Hoy estaba en modo luchador, así que me vino bien”.

Philipp Horn, de Alemania, solo falló un objetivo en su último asalto y salió del campo de tiro en tercer lugar, pero Quentin Fillon Maillet, de Francia, quien falló cuatro veces ese día, persiguió a Horn y lo superó en una gran cuesta, llevándose el bronce, a 25,6 segundos de Dale-Skjevdal.