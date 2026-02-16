Núñez ve oportunidad RD alcance clasificación JJ.OO

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez Nepomuceno, consideró que el país tiene oportunidades reales de clasificar a los próximos Juegos Olímpicos con el equipo nacional que competirá en el Clásico Mundial de dicha disciplina deportiva.

Las declaraciones del federado surgen a raíz de la información dada a conocer por la Federación Internacional de Béisbol (WBSC, por sus siglas en inglés), la cual dejó saber que los dos países de América que más lejos lleguen en el venidero Clásico Mundial obtendrán su clasificación a la cita multideportiva Los Ángeles 2028. Estados Unidos ya está clasificado por ser sede de los juegos.

El torneo olímpico de béisbol de Los Ángeles 2028 será disputado por seis países, Estados Unidos como anfitrión, dos equipos de América procedentes del Clásico Mundial, uno de Asia y otro de Oceanía/Europa, los cuales llegarán vía el Premier 12; el último boleto vendrá por una Clasificación Final (repechaje). Dominicana ha participado en tres ocasiones: Los Ángeles 1984, Barcelona 1992 y Tokio 2020, donde ganó medalla de bronce.