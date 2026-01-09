Oscar de la Cruz se lució

Publicado por JOSÉ CÁCERES Creado: Actualizado:

El derecho Oscar de la Cruz tiró primores en seis entradas en blanco, mientras que Leodys Taveras y Cristian Adames remolcaron una vuelta cada uno para liderar la victoria bien cerrada 2-1 sobre los Leones del Escogido, en choque celebrado en el Estadio Cibao, en Santiago.

La derrota de los Leones, al igual que de los Toros del Este de manos de los Gigantes del Cibao, mantiene a ambos equipos igualados en la primera posición con foja de 7-3.

Ahora, las Águilas colocan su marca en cinco ganados y cinco perdidos, a dos juegos de la primera posición.

El derecho Oscar de la Cruz se llevó la victoria al lanzar seis entradas, permitió cinco hits, y ponchó a cuatro. Le dio paso a Junior Fernández, quien laboró en una entrada y le dieron un hit y ponchó a dos. Burch Smith trabajó el noveno y se acreditó el juego salvado.

Por los Leones, inició Urquidy, quien cargó con el fracaso al permitir dos vueltas, incluyendo un jonrón de Leodys Taveras y un hit remolcador de Cristian Adames.

Las Águilas en cuarto episodio fabricaron dos carreras. Steward Berroa bateó rodado por el lanzador. Leody Taveras pegó jonrón por el jardín central. Geraldo Perdomo dio hit por segunda, pero Urquidy se las ingenió para no permitir más vueltas.