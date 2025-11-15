Pabellón reconoce atletas serán exaltados mañana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.

El Pabellón de la Fama reconoció a personalidades e instituciones del deporte, en víspera de la exaltación de la Clase Inmortal 2025 que se celebrara este domingo 16 en su auditorio del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Durante un acto realizado este viernes en el salón Fiesta del hotel Meliá Barceló (antiguo Lina), el Pabellon de la Fama brindó un almuerzo de bienvenida a los deportistas que inmortalizara durante el 59 Ceremonial programado para iniciar a las 10:00 de la mañana.

Mientras que el Comité Olímpico Dominicano, a través de la Asociación de Atletas, entregó placas a los elegidos para la exaltación del domingo .La institución reconoció los aportes de los periodistas Domingo Bautista y Ramón Cuello, de los reporteros gráficos Valentín Pérez Terrero, Antonio García Valoy, del fallecido empresario Manolo García Costa y de la legendaria Liga del Oeste, en las personas de los directivos Ney Pellerano y sus hijos Ney y Hanley Pellerano Ruiz

Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama, destacó la cantidad de grandes deportistas presentes en el acto.

"Hoy que iniciamos las actividades oficiales del ceremonial, es fácil pararse en este pódium y disfrutar de la cantidad de deportistas presentes, es un momento de disfrute y afectos, que me hace estar contento con la asistencia y agradecido de todos ustedes", expresó el doctor Dionisio Guzmán. También hicieron uso de la palabra Américo Celado, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y Julio Mon Nadal, presidente del Comité de Veteranos del Pabellón de la Fama.

Los reconocidos agradecieron a los directivos del Pabellón de la fama por su distinción.