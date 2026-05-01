¡Paliza histórica! Los números detrás de la victoria 140-89 de los Knicks sobre Hawks

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Al sonar la bocina que marcaba el final de la primera mitad, los Atlanta Hawks se encontraban abajo 83-36 ante los New York Knicks en un partido decisivo. No se trata solo de una paliza, sino de la mayor ventaja al medio tiempo en la historia de los playoffs de la NBA, con 47 puntos.

OG Anunoby anotó 29 puntos en 27 minutos, Karl-Anthony Towns logró su segundo triple-doble de la serie y los New York Knicks consiguieron su mayor victoria en playoffs en la historia de la franquicia, arrollando y eliminando a los Atlanta Hawks por 140-89 en el sexto partido el jueves por la noche.

Echemos un vistazo a algunas cifras asombrosas de una paliza que había que ver para creer:

1) 51 puntos arriba en la primera mitad

Esa fue la mayor ventaja de los Knicks en la primera mitad.

Si se hubiera mantenido hasta el descanso, habría sido la mayor ventaja al medio tiempo en la historia de la NBA, tanto en temporada regular como en postemporada.

El récord actual es de 50 puntos, logrado por los Dallas Mavericks contra Los Angeles Clippers en 2020.

2) 47 puntos de ventaja al medio tiempo

Su ventaja de 40-15 al final del primer cuarto fue la mayor en la era del reloj de posesión. Su ventaja de 47 puntos al medio tiempo fue la mayor en la historia de los playoffs.

3) 61 puntos de ventaja

Una racha anotadora de los Knicks al inicio del tercer cuarto amplió la ventaja a 101-40. Esa es la mayor ventaja que un equipo haya tenido jamás en un partido de playoffs de la NBA.

4) 8va vez que ocurre en los playoffs

Esta noche es apenas la octava vez en la historia de la NBA que un partido de playoffs se decide por más de 50 puntos.

Los Knicks vencieron a los Hawks 140-89 y ganaron la serie 4-2.

5) Récord como visitante

Desde la temporada 1996-97, se han disputado 37.964 partidos en la NBA, incluyendo la temporada regular y los playoffs.

El partido entre los Knicks y los Hawks fue el primero en el que el equipo visitante anotó 100 puntos antes de que el equipo local alcanzara los 50.

Los Knicks se enfrentarán al ganador de la serie entre los Boston Celtics y los Philadelphia 76ers en las semifinales de la Conferencia Este.