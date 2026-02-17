Pareja Guzmán, padre e hija gana torneo de boliche de La Amistad

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

La pareja Guzmán integrada por Carlos Guzmán y Rosalía Guzmán, padre e hija conquistó el primer lugar en el tradicional torneo de boliche del Amor y La Amistad, celebrado en las instalaciones del Sebelén Bowling Center, donde participaron más de 100 jugadores, además de competir disfrutaron del encuentro familiar.

Para Carlos Guzmán, el día fue de doble alegría pues conquistó el evento y celebraba su cumpleaños.

Para conquistar el primer lugar en los cuatro juegos tiraron 447, 484, 441 y 540, sumando 1, 912 pines, para un gran dominio frente a los demás competidores. La segunda posición correspondió a la pareja integrada por Hamlet Flores y Michael Martinez, con un total de 1, 934 pines.

El tercero para Ernesto Henríquez y Diego Campusano con 1,823 y el cuarto lugar para Domingo Peguero y Manuel González, con 1,809 pines.

Realizan premiación

Luego de finalizar las competencias se llevó a cabo la premiación de los primeros cuatro lugares a cargo del Inmortal del Deporte Rolando Sebelén, quien felicitó a los ganadores y resaltó la calidad técnica, igual el desarrollo de éste deporte.

"Felicitamos a los ganadores, a todos los participantes que acuden al llamado, para participar en los diferentes eventos que se celebran en el Sebelén Bowling Center", manifestó Sebelén.

Por su parte la joven jugadora Rosalía Guzmán mostró su alegría por ganar junto a su padre.

"Esta victoria es doble, pues gané con mi padre que celebra su cumpleaños", dijo. Por su parte Carlos Guzmán mostró su alegría al ganar el torneo junto a su hija. “Jugué con mi hija con la intención de ganar el primer lugar, estoy celebrado mi cumpleaños.

Luego de recibir las medallas, celebraron con un bizcocho con los presentes en el Sebelén Bowling Center, jugadores y familiares, en el SBC.

Morin realiza lance

El veterano jugador y entrenador Gregory Morín, realizó el lance de honor para dejar iniciado el torneo de boliche. Morin, fue invitado por el inmortal del Deporte Rolando Sebelén, por su gran aporte en favor del desarrollo del boliche y los entrenamientos a los jóvenes y adultos que se integraron a la práctica de este difícil, pero elegante deporte.

Por su parte Morin agradeció la distinción de los ejecutivos del centro donde se juega boliche.

Morín, es el entrenador del equipo de boliche de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, en el Juegos Deportivos Militares.