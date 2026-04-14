Paris Saint-Germain vence al Liverpool y alcanza semifinales de la Champions League

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El Paris Saint-Germain avanzó a las semifinales de la Liga de Campeones con una victoria por 2-0 sobre el Liverpool en Anfield el martes.

Los dos goles de Ousmane Dembélé en la segunda mitad sellaron la victoria global por 4-0 y mantuvieron al PSG en la lucha por defender el máximo trofeo del fútbol europeo de clubes.

El primer gol de Dembélé sentenció la remontada del Liverpool, que buscaba otra memorable remontada en la Liga de Campeones. El ganador del Balón de Oro conectó un disparo raso con la zurda desde el borde del área que superó al portero Giorgi Mamardashvili, silenciando a la afición local y aliviando la tensión del PSG.

Su segundo gol llegó al final de una gran jugada en el tiempo de descuento.

Dembélé había fallado ocasiones claras en el partido de ida para sentenciar la eliminatoria y no logró aprovechar dos oportunidades más en la primera mitad para ampliar la ventaja del campeón francés en Anfield.

Pero su primer gol fue ejecutado con precisión, colándose en la esquina inferior de la portería. El segundo fue un remate certero desde corta distancia.

El PSG aspira a convertirse en el segundo club en revalidar el título de la Champions League en la era de la competición, después de que el Real Madrid ganara tres títulos consecutivos entre 2016 y 2018.

El PSG se enfrentará al ganador del partido entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid en semifinales.

También el martes, el Atlético de Madrid avanzó a semifinales tras vencer al Barcelona por un global de 3-2.

La derrota acabó con las esperanzas del Liverpool de una remontada espectacular tras la contundente derrota sufrida en París la semana pasada.