Pau Gasol, nuevo presidente de la Comisión de Atletas del COI

El exjugador español de baloncesto Pau Gasol fue elegido este viernes durante los Juegos de Milán-Cortina presidente de la Comisión de Atletas del COI, órgano del que formaba parte desde el 2 de agosto de 2021 tras los Juegos de Tokio.

Gasol, que participó en cinco Juegos Olímpicos y ganó la plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y el bronce en Río 2016, formará parte desde ahora de la Comisión Ejecutiva del COI como representante de los deportistas y continuará como integrante de la Comisión de Ética y la de Coordinación de los Juegos de Los Ángeles 2028.

"Es un gran momento para asumir la responsabilidad de liderar nuestra comisión. Desde que fui elegido en Tokio en 2021, ha sido un viaje de aprendizaje increíble que estoy deseando continuar", afirmó el exjugador tras su elección hoy en Milán.

El barcelonés, de 45 años, consideró que los deportistas tienen "una oportunidad única hasta Los Ángeles 2028 para dar pasos significativos y aprovechar los avances ya logrados".

"Se trata de trabajar juntos. Cuanto más fuertes trabajemos juntos, más lograremos. Gracias por el apoyo, y espero con interés lo que podamos hacer juntos", añadió Gasol, primer español campeón de la NBA, en la que jugó 18 temporadas, con Lakers en 2009 y 2010.

El español sucede al frente de la Comisión de Atletas del COI a la exjugadora finlandesa de hockey hielo Emma Terho, quien fue elegida miembro del COI en PyeongChang 2018, antes de ser elegida para presidir la Comisión en los Juegos de Tokio 2020, aplazados por la pandemia a 2021.

Posteriormente, fue reelegida presidenta en Pekín 2022 y París 2024 y se convirtió en la presidenta con el mandato más largo en la Comisión, que previamente había presidió la zimbabuense Kirsty Coventry (2018-2021), actual presidenta del COI desde marzo de 2025.

El COI confirmó que tras las elecciones de hoy la ciclista polaca Maja Wloszczowska seguirá como vicepresidenta primera y el jugador keniano de rugby Humphrey Kayange fue elegido vicepresidente segundo. También que ha creado un tercer puesto de vicepresidente, que ocupará el piloto canadiense de bobsleigh Oluseyi Smith.

La Comisión de Atletas del COI está compuesta por un máximo de 23 miembros, 12 de los cuales son elegidos directamente en elecciones celebradas durante los Juegos de Verano e Invierno, y un máximo de 11 miembros designados para garantizar el equilibrio entre géneros, regiones y deportes.

15 miembros de la Comisión de Atletas representan al colectivo en la Sesión del COI.