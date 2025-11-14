Paul Skenes descarta la idea de abandonar a los Pirates.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pitcher Paul Skenes sumó otro galardón a su palmarés con el Premio Cy Young de la Liga Nacional, pero aprovechó la ocasión para desmentir los rumores de que busca abandonar a los Piratas de Pittsburgh.

Skenes permanece bajo contrato con el equipo durante el resto de la década, pero tuvo que desmentir un informe que afirmaba que había comentado a sus compañeros su deseo de ser traspasado, con especial interés en unirse a los Yankees de Nueva York.

"No sé de dónde salió eso", declaró Skenes a la prensa el miércoles por la noche. "El objetivo es ganar, y el objetivo es ganar en Pittsburgh".

Skenes dijo haber visto el informe —en el que un jugador anónimo de los Pirates afirma que el estelar lanzador derecho "espera ser traspasado" antes de convertirse en agente libre en 2029— pero respondió que "no le dio mucha importancia".

"Según la percepción que tienen los aficionados fuera de Pittsburgh, Pittsburgh no debería ganar", dijo Skenes. "Hay 29 aficiones que esperan que perdamos. Quiero ser parte de los 26 jugadores que cambien eso".

El gerente general de los Pirates, Ben Cherington, rechazó de manera similar el martes la idea de que Skenes abandone Pittsburgh. Cherington dijo que recibe consultas frecuentes de otros clubes sobre la disponibilidad de Skenes y que las conversaciones siempre son breves.

"La pregunta se hace, y siempre con respeto", dijo Cherington en las reuniones de gerentes generales de la MLB. "Los equipos tienen que preguntar. Sospecho que esto no terminará. Pero la respuesta ha sido la misma".

Los Pirates (71-91) terminaron últimos en la División Central de la Liga Nacional en 2025, a 26 juegos del primer lugar, los Milwaukee Brewers. Skenes, el primer lanzador desde Dwight Gooden con los New York Mets a mediados de la década de 1980 en ganar el premio al Novato del Año una temporada y el premio Cy Young la siguiente, se mantiene optimista de que Pittsburgh está más cerca de ser contendiente de lo que muchos piensan y que su meta es ganar varios títulos de Serie Mundial con los Pirates.

Skenes, seleccionado primero por los Pirates en el draft amateur de 2023, cumplió con su parte en 2025, liderando las Grandes Ligas en efectividad (1.97) y ponchando a 216 bateadores en 187⅓ entradas durante su primera temporada completa en las Grandes Ligas.