Pilotos están listos para el Campeonato de Motocross

El escenario está listo y los competidores, que son los protagonistas, también.

La espera ha sido larga, producto de fenómenos de la naturaleza, como la tormenta Melissa, pero ya llegó el memento y el público podrá disfrutar el próximo domingo de una competición de motocross del más alto nivel.

Se trata de la quinta carrera puntuable del Campeonato Internacional de Motocross, a celebrarse en la pista Conejo MX Park, ubicada en El Rodeo, entre la carretera Sabana Grande de Boyá-Monte Plata.

El anuncio lo hizo Fautino “Niño” Ferreyra, de la organización del evento, quien resaltó que la competición reunirá a parte de los mejores exponentes del motocross, tanto de República Dominicana como del extranjero.

Agregó que la rivalidad entre Sebastián Balbuena, quien viene desde Estados Unidos, y el dominicano Franklin Nogueras, volverá a ponerse de manifiesto el próximo domingo.

Recordó que Nogueras es el vigente campeón latino y quien encabezará, junto a Balbuena, el pelotón de pilotos que se registraron para la carrera del próximo domingo.

“El entusiasmo es desbordante, todo apunta a una participación récord para esta carrera en la pista El Conejo MX Park de El Rodeo”, añadió Ferreyra.

Además de Nogueras y Balbuena, quienes tienen un pleito casado para el domingo, Ferreyra citó entre las principales atracciones la participación de Dairel Lantigua, Arturo Rodríguez, Jeffrey Taveras, Joven Castillo, Luis Alvarado, Luis Martínez y Joshua Holsteison.

Una esperada revancha

De acuerdo con Ferreyra, entre Nogueras y Balbuena ha surgido una gran rivalidad, la que ha despertado un gran interés por parte de los seguidores del motocross en República Dominicana a nivel internacional.

“El domingo será una gran oportunidad para verlo competir y sacar la conclusión sobre cuál es el mejor”, planteó Ferreyra. El programa iniciará de las 9:00 de la mañana.