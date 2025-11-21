Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Deportes

El Conejo MX Park de El Rodeo

Pilotos están listos para el Campeonato de Motocross

Franklin Nogueras, de RD, y Sebastián Balbuena, de EE.UU, revivirán la rivalidad que ha surgido entre estos dos exponentes del motocross internacional

El piloto Sebastián Balbuena durante una de sus actuaciones en Motocross.

El piloto Sebastián Balbuena durante una de sus actuaciones en Motocross.

Publicado por
Primitivo Cadete

Creado:

Actualizado:

El escenario está listo y los competidores, que son los protagonistas, también.

La espera ha sido larga, producto de fenómenos de la naturaleza, como la tormenta Melissa, pero ya llegó el memento y el público podrá disfrutar el próximo domingo de una competición de motocross del más alto nivel.

Se trata de la quinta carrera puntuable del Campeonato Internacional de Motocross, a celebrarse en la pista Conejo MX Park, ubicada en El Rodeo, entre la carretera Sabana Grande de Boyá-Monte Plata.

El anuncio lo hizo Fautino “Niño” Ferreyra, de la organización del evento, quien resaltó que la competición reunirá a parte de los mejores exponentes del motocross, tanto de República Dominicana como del extranjero.

Agregó que la rivalidad entre Sebastián Balbuena, quien viene desde Estados Unidos, y el dominicano Franklin Nogueras, volverá a ponerse de manifiesto el próximo domingo.

Recordó que Nogueras es el vigente campeón latino y quien encabezará, junto a Balbuena, el pelotón de pilotos que se registraron para la carrera del próximo domingo.

“El entusiasmo es desbordante, todo apunta a una participación récord para esta carrera en la pista El Conejo MX Park de El Rodeo”, añadió Ferreyra.

Además de Nogueras y Balbuena, quienes tienen un pleito casado para el domingo, Ferreyra citó entre las principales atracciones la participación de Dairel Lantigua, Arturo Rodríguez, Jeffrey Taveras, Joven Castillo, Luis Alvarado, Luis Martínez y Joshua Holsteison.

Una esperada revancha

De acuerdo con Ferreyra, entre Nogueras y Balbuena ha surgido una gran rivalidad, la que ha despertado un gran interés por parte de los seguidores del motocross en República Dominicana a nivel internacional.

“El domingo será una gran oportunidad para verlo competir y sacar la conclusión sobre cuál es el mejor”, planteó Ferreyra. El programa iniciará de las 9:00 de la mañana.  

Sobre el autor

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.

Lo último

tracking